Cubadipati

Ogni anno nei paesi dell’America Latina e dei Caraibi muoiono circa 110.000 persone e più di cinque milioni rimangono ferite in incidenti stradali, secondo i dati dell’inviato speciale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, Jean Todt.

Gli incidenti stradali rappresentano la principale causa di morte per i bambini di età compresa tra 5 e 14 anni e la seconda causa di morte per i giovani nella regione, suggerendo che oltre alla tragedia umana coinvolta in queste morti, i paesi stanno perdendo molte persone nella loro maggior parte dei paesi. paesi produttivi. Anni.

La Banca Mondiale ha stimato il costo degli incidenti stradali tra il 2% e il 6% del PIL regionale.

Per sottolineare l’importanza della sicurezza stradale nelle strategie di sviluppo delle città, l’inviato speciale delle Nazioni Unite è in missione questa settimana che include visite in Ecuador, Perù e Cile, dove evidenzierà come creare un sistema stradale efficiente e sicuro con un buon trasporto pubblico e privato le strutture miglioreranno l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e al cibo in modo equo.

L’America Latina è una delle regioni più urbanizzate del mondo, quindi la sicurezza stradale dovrebbe essere al centro delle strategie di sviluppo delle città, con maggiore enfasi sulle linee e sui percorsi ciclabili e pedonali, soprattutto nelle aree adiacenti alle scuole, e sull’accesso ad aree sicure e pulite. luoghi. Mezzi pubblici per tutti.

Un sistema stradale efficiente e sicuro contribuisce anche a costruire collegamenti economici, sociali e ambientali tra le aree urbane, periurbane e rurali, ha spiegato Jean Todt.

“In America Latina è importante investire nella sicurezza stradale se vogliamo raggiungere l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2030”, ha affermato.

Ha aggiunto che questo tipo di investimento aiuterà anche la regione a decongestionare le città con strade progettate per pedoni e biciclette e trasporti pubblici efficienti e accessibili a tutti.

Todd proporrà di rafforzare il Fondo delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, che sta attuando diversi progetti nella regione.

Secondo l’inviato speciale, la riduzione degli incidenti stradali richiede l’applicazione delle leggi, investimenti nell’educazione alla sicurezza stradale, il miglioramento dei servizi post-incidente, il miglioramento delle infrastrutture stradali e dei veicoli e l’integrazione di tecnologie di sicurezza avanzate.

Allo stesso modo, la leadership politica deve essere mobilitata per aumentare l’azione e i finanziamenti e implementare campagne di sensibilizzazione che promuovano comportamenti responsabili tra tutti gli utenti della strada.

Questa consapevolezza deve includere aspetti importanti come indossare la cintura di sicurezza, guidare lentamente, indossare il casco quando si va in moto o in bicicletta, non inviare messaggi di testo durante la guida, non guidare sotto l’influenza di alcol o stanchezza e rispettare gli altri.

(Tratto da Notizie delle Nazioni Unite)