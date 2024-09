Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì, in dichiarazioni alla stampa, che se venisse presa la decisione di consentire all’Ucraina di attaccare in profondità nel territorio russo riconosciuto a livello internazionale con armi occidentali a lungo raggio, ciò significherebbe che i paesi della NATO sarebbero “in uno stato di guerra”. .” Con la Russia.”

Ha aggiunto: “Se questa decisione verrà presa, ciò significherà niente meno che la partecipazione diretta dei paesi della NATO […] Nella guerra ucraina. Questo è un effetto diretto”, ha detto.

“Se così fosse, per cambiare la natura del conflitto prenderemo la decisione adeguata in base alle minacce che ci vengono rivolte”, ha detto il presidente russo, aggiungendo che l’esercito ucraino “non è in grado di effettuare attacchi .” “Solo con i sistemi di precisione a lungo raggio di fabbricazione occidentale”, gli attacchi possono essere lanciati solo utilizzando i dati di intelligence dei satelliti NATO, di cui Kiev non dispone. Inoltre, ha aggiunto, “questi sistemi missilistici possono essere comandati solo da personale militare della NATO”.

🇷🇺 Putin mette in guardia l’Occidente dagli attacchi di Kiev alla Russia 💬 Il presidente russo ha dichiarato che consentire all’Ucraina di attaccare il territorio russo con armi a lungo raggio significa che la NATO sarà in guerra con la Russia. pic.twitter.com/iGge2mfGsu – RT in spagnolo (@ActualidadRT) 13 settembre 2024

Egli ha sottolineato: “La questione non è se permettere o meno al regime ucraino di attaccare la Russia con queste armi. Si tratta di determinare se i paesi della NATO debbano partecipare direttamente al conflitto militare oppure no”.

Il capo dello Stato ha inoltre osservato che “si sta tentando di sostituire i concetti”. “Non si tratta di permettere o impedire a Kiev di attaccare la Federazione Russa. Sta già effettuando attacchi con droni e altri mezzi”, ha detto, aggiungendo che Kiev non potrebbe farlo con armi a lungo raggio.

Nel frattempo, il Times, citando due persone a conoscenza della questione, ha riferito che Washington potrebbe consentire a Kiev di usare missili a lungo raggio britannici e francesi per attaccare in profondità la Russia, ma non missili americani, “nella speranza di evitare un’ulteriore escalation del conflitto”. .” .

(Tratto da RT)