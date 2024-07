Cuban mostra i suoi lavori in Italia

Con alcune parole di incoraggiamento e riconoscendo quanto impegno ci vuole per andare avanti, un cubano che vive in Italia ha mostrato la natura del suo lavoro quotidiano.

Su TikTok, il giovane Vionaysi Beltrán, @vionaysi su TikTok, ha condiviso un messaggio pieno di incoraggiamento mentre puliva i pavimenti: “Ecco alla mia vita quotidiana, signore, questo clic, dobbiamo fare clic”.

Nelle sue parole, che fanno eco a tanti migranti che hanno lasciato il loro Paese in cerca di un futuro migliore, ha riconosciuto gli sforzi di tutti coloro che, come lei, lavorano nei settori delle pulizie, dell’assistenza agli anziani e dell’ospitalità.

“Qui in Europa adesso ci sono alcune persone come me che fanno le pulizie, si prendono cura degli anziani, lavorano come camerieri, questa è la vita, questa è la nostra vita. Quante persone come me fanno questo tipo di lavoro adesso,” Egli ha detto.

Con un senso di speranza e determinazione, esorta i suoi seguaci a non arrendersi: “Mio bel popolo, vi auguro tante benedizioni e una felice giornata, e dobbiamo continuare a lottare, per questo siamo cubani”, ha detto. Poco tempo dopo ha chiuso il video, dove lo si vedeva cantare e ballare al lavoro.

Nei video precedenti, il cubano ha raccontato anche la storia di suo padre, un veterinario di 69 anni che lo aiuta nei suoi lavori di pulizia. Il suo contenuto non solo mostra la vita degli immigrati cubani in Europa, ma evidenzia anche la forza e lo spirito combattivo della loro comunità.