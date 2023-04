Cubani coinvolti in una truffa milionaria nelle cliniche dentistiche di Miami

Lo erano cinque dipendenti di una società di gestione dentale accusato di frode assicurazione l Più di un milione di dollari Attraverso cliniche dentali a Hialeah e Little Havana.

Linares Mercedes53 anni Kristy Olson47; Leonardo Ramos22; Lionel Ravelloe 34 a Rion VasquezIl 33enne è stato arrestato martedì con l’accusa di aver presentato false dichiarazioni assicurative, schema organizzato per frodare e uso criminale di informazioni personali, secondo i rapporti di arresto, a cui aveva accesso. 10 notizie locali.

i cinque –Quattro di loro sono di origine cubanaPresumibilmente ha partecipato a un programma di frode assicurativa da 1,3 milioni di dollari in due cliniche dentali nel sud della Florida.

Secondo quanto riferito, i sospetti hanno utilizzato carte d’identità di dentisti fuori sede presso le loro cliniche per le bollette dell’assicurazione e hanno aggiunto procedure non necessarie per raccogliere ulteriori premi.

Secondo il rapporto della polizia, nel 2020 una coppia ha venduto quote del proprio studio dentistico, con sede a Hialeah e nel quartiere Little Havana di Miami, alla società di gestione dei cinque coinvolti.

La società ha successivamente separato la coppia e avrebbe effettuato operazioni in violazione delle leggi della Florida relative alla proprietà di studi dentistici da parte di non dentisti.

Le autorità hanno affermato che la società ha continuato a fatturare alle compagnie di assicurazione le procedure di identificazione dei dentisti che avevano smesso di lavorare lì.

I sospetti hanno anche chiesto a sei dentisti associati.Accetterà un nuovo processo di fatturazione“Dove le procedure eseguite dagli assistenti dentali” sarebbero state firmate dagli attuali medici autorizzati anche se non stavano somministrando o supervisionando i trattamenti. “

Tuttavia, secondo il rapporto della polizia, i dentisti non erano d’accordo con questo processo perché non l’hanno supervisionato e non saranno risarciti e non vogliono utilizzare le loro licenze senza la loro gestione diretta.

Le autorità hanno anche rivelato che Lionel Ravelo ha portato il direttore dell’ufficio di Little Havana a utilizzare qualcosa chiamato “codice di gestione del comportamento” su tutti i bambini di età inferiore ai sei anni “senza la conoscenza e il consenso dei medici, per aumentare la produzione e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari per una ricompensa in denaro».

Il rapporto ha aggiunto che i sei dentisti hanno scoperto questo schema di frode, comprese le richieste di servizi non forniti e hanno interrotto la fatturazione, e hanno condotto un controllo di tutte le richieste da parte del Dipartimento del Codice di condotta.

Il suo audit ha rivelato 50 denunce fraudolente, quattro delle quali erano già state presentate, per un totale di $ 1.800 in frode.

“Le prove fisiche, le dichiarazioni dei testimoni e i documenti finanziari dimostreranno che Olson, Vasquez e Ravelo sapevano e si erano accordati per correggere e coprire questa frode dopo che loro (i dentisti) li avevano affrontati”, si legge nel promemoria.

L’importo totale della frode è stato di $ 1.350.246Secondo le autorità.

Gli investigatori dell’Office of Insurance Fraud del Dipartimento dei servizi finanziari della Florida hanno soprannominato il caso “The Tooth Fairy Robbery”.

La società è al centro delle accuse, AC Odontoiatria Pediatrica e Ortodonziaha rilasciato una dichiarazione a 10 notizie locali negando le accuse e incolpando “ex dipendenti scontenti”.

“Sfortunatamente, l’origine di questa brutta debacle può essere fatta risalire agli ex dipendenti scontenti che sono stati licenziati nel 2022 e che ora sono ossessionati dall’idea di far crollare l’azienda per cui lavoravano, indipendentemente dal costo umano”, ha affermato in una nota. . un permesso.

Per le accuse a loro carico, le cinque persone rischiano fino a 90 anni di carcere se ritenute colpevoli.

Sempre in Florida, un uomo è stato condannato al carcere Acquisto e vendita di oltre 2,6 milioni Numero di identificazione del beneficiario Medicare.

Charles William McCloy, 36 anni, è stato condannato a 41 mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per violazione del Medicare and CHIP Reauthorization Act (MACRA) del 2015.

Altre truffe Medicare sono state segnalate negli ultimi mesi in Florida. Un chiropratico e medico di Miami è stato condannato per frode al sistema sanitario pubblico per oltre 31 milioni di dollari.