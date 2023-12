Cuffie Bluetooth AirPods Pro vs Huawei FreeBuds Pro 3: caratteristiche, differenze e prezzi

Regolamenti

Premere una volta per riprodurre o mettere in pausa l'audio o rispondere a una chiamata

Premi due volte per passare al brano successivo

Premi tre volte per tornare al brano precedente

Tieni premuto per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità audio surround adattivo

Scorri verso l'alto o verso il basso per regolare il volume

Dì “Ehi Siri” per ascoltare una canzone, effettuare una chiamata, ottenere indicazioni stradali e altro ancora