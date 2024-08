Cuffie premium con 60 ore di autonomia e cancellazione attiva del rumore e in sconto a 104 euro

Grazie all’equalizzatore integrato, puoi ottenere la tua configurazione audio personalizzata

Le cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 sono leggere con morbidi cuscinetti auricolari e cerniera regolabile.

Buone notizie per Amanti della musica e dell’audioSoprattutto per chi ama ascoltarlo tramite cuffie Bluetooth. Perché abbiamo trovato a Modello eccezionale Il cui prezzo è sceso notevolmente su Amazon e rivoluzionerà il modo di ascoltare la musica.

Intendo queste cuffie Sennheiser Momentum 4 Questo è tutto In offerta su Amazon a 266€. Questo è davvero un nuovo episodio della guerra dei prezzi tra i negozi perché in com Possiamo anche vederli a questo prezzo mentre sono in vendita Sito Sennheiser indicare a Il prezzo ufficiale è di 369,90 euro. Il fatto è che lo hanno fatto Sconto di 104 euro La verità è che era da molto tempo che i loro prezzi non scendevano così tanto.

Sennheiser MOMENTUM 4: comodità e indipendenza

Comfort e indipendenza sono due di questi Grandi risorse Dal modello Sennheiser attraverso il quale opera Bluetooth. Stiamo esaminando un bel po’ di cuffie una luce Che non raggiunge i 300 grammi e che contiene Fascia imbottita E con morbidi cuscinetti auricolari che garantiscono un Elevato comfort E la sua lunga durata. È dotato di un meccanismo a cerniera a basso attrito Regolabile Potrai così ottenere la vestibilità più comoda per te senza rischiare una pressione eccessiva sulla testa, che potrebbe rivelarsi scomoda e trasformarsi in una brutta esperienza con queste cuffie. Inoltre lo sono Pieghevole In modo che occupi il minor spazio possibile quando non lo usi e vuoi riporlo.

Per quanto riguarda la batteria, abbiamo 700 mAh Di capacità in cui si può tradurre 60 ore di autonomia Dopo una sola carica non è affatto male. Naturalmente, lo hanno fatto anche loro Spedizione veloce Il che ci permetterà di godere fino a 6 ore di ascolto dopo soli 10 minuti di ricarica. Come dico sempre, per me la ricarica rapida è una delle migliori invenzioni degli ultimi anni, e queste cuffie Sennheiser lo dimostrano perché permetteranno alla musica di non fermarsi mai.

Dice anche che ce l’hanno Il suono di Sennheiser è molto caratteristico Che solo chi ha utilizzato cuffie di questo marchio sa distinguere. Serve come il segno distintivo di questo marchio che si traduce in Suono superiore. In questo caso, hanno preso ispirazione dagli audiofili per creare un sistema audio. Adattatore da 42 mm Chi sarà responsabile di fornirlo Gamma dinamica e chiarezza Cosa promettono queste cuffie. Inoltre, avendo Equalizzatore incorporato Puoi regolare diverse modalità audio fino ad ottenere una modalità personalizzata su misura per te che ti consente di goderti l’ascolto ad un altro livello.

Sapete già che per me la cancellazione attiva del rumore non è negoziabile nella scelta delle cuffie, e queste cuffie di Sennheiser ce l’hanno. Quindi, grazie Microfoni Sono integrati, capaci di farlo Adattarsi automaticamente al rumore ambientale Al solo scopo di immergersi nell’ascolto, per ottenere… Ascolto immersivo Non ti distrae nemmeno in ambienti rumorosi come i mezzi pubblici o la palestra. Naturalmente, lo hanno fatto anche loro Modalità trasparenza Nel caso in cui non desideri disconnetterti completamente da ciò che ti circonda, con un solo tocco puoi passare dal tuo mondo privato a quello esterno.

Infine ti dico che per facilitarne l’utilizzo hanno la tecnologia Pausa intelligente capace Si spegne quando lo togli. Quindi non sarà necessario mettere in pausa la riproduzione tramite cellulare o Controllo tattile Che hanno di lato, se qualcuno ti sta parlando e vuoi fermarti ad ascoltarlo, ti basterà metterti queste cuffie al collo finché non si fermeranno da sole. Una volta riacceso, la musica ricomincerà a essere riprodotta.

