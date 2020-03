Premio “Dario Galli”: i ringraziamenti della vincitrice Laura Calderini

LAMEZIA TERME – Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti della scrittrice Laura Calderini, vincitrice della prima edizione del Premio “Dario Galli” con il libro “Il profumo dell’alloro”.

“È trascorsa una settimana esatta dalla cerimonia di premiazione del I° Premio intitolato al poeta nicastrese “Dario Galli”, indetto dalla Grafichèditore di Lamezia, che mi ha visto vincitrice con il libro “Il Profumo dell’alloro”: una raccolta di 20 novelle. E’ stata un’esperienza “regale”, come quando ho indossato l’abito da sposa pensando che mai avrei replicato una tale emozione.

La mezzanotte però è scoccata, la “carrozza” è tornata “zucca”, ma quando la principessa, dopo essersi scapicollata giù per la scalata, si è voltata indietro con nostalgia, si è resa conto che un po’ di porporina era rimasta spolverata sui suoi stracci e che tutti i protagonisti della favola avevano resistito all’incantesimo e la stavano salutando felici…

Perché loro erano VERI.

VERA Nella Fragale: una Donna – con D maiuscola ¬ come quelle che abitano i miei racconti.

VERA la famiglia Perri che ha organizzato, con coraggio e professionalità, nonostante varie peripezie, un Premio – il primo come Casa Editrice appena nata – che è andato al di là di ogni immaginabile aspettativa.

VERA la giuria composta da persone qualificate – presieduta dal Prof. Italo Leone – che si è pronunciata seguendo parametri rigorosi.

VERI i giornalisti e le relative testate che si sono alternati nel seguire l’evento e nel divulgarlo con parole calde e generose: giornalista Maria Chiara Caruso e il suo programma “cheteloleggiafare” su Radio CRT; editore Giovanni De Grazia St. Television e la sua testata “Lamezia in strada”; giornalista Maria Scaramuzzino; la rivista Lamezia e non solo – di tutto un po’; e tutti gli altri che non ho conosciuto.

VERE le Autorità che mi hanno onorato della loro presenza e della loro considerazione: il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, il vicesindaco Antonello Bevilacqua, l’assessore alla cultura Giorgia Gargano, il consigliere regionale Pietro Raso, il deputato lametino Domenico Furgiuele.

VERA Donatella Galli che ha voluto donarmi i commoventi versi di suo padre Dario Galli incisi su una targa.

VERI il fotografo Tommaso Attanasio e la modella Michela Varrese che hanno vestito il mio libro con un abito da grandi firme.

VERO il pubblico che, numeroso e partecipe, sfidando la paura che in questi giorni serpeggia, ha riempito la sala.

VERE la terra di Calabria e Lamezia Terme con cui spero di gemellare il mio spirito oltre che la mia persona.

Infine VERO il principe Angelo che, anche questa volta, è riuscito a raccattare al volo la scarpa di cristallo, tenendola in serbo per la prossima avventura”.