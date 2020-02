AMA Calabria, a Catanzaro Marisa Laurito in “Persone naturali e strafottenti”

CATANZARO – Nel 1973 Giuseppe Patroni Griffi scrisse una commedia teatrale il cui intento era quello di descrivere in maniera provocatoria uno spaccato di Napoli diverso da quello abituale. Un mondo dentro il quale sono protagonisti personaggi di diversa estrazione sociale. Giovedì 5 marzo, alle ore 21:00, Persone naturali e strafottenti sarà di scena al Teatro Comunale di Catanzaro con la presenza esaltante di Marisa Laurito che interpreta il ruolo che fu scritto per Pupella Maggio. Lo spettacolo, inserito nel cartellone della stagione catanzarese di AMA Calabria, rientra fra gli eventi promossi con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo e il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell’ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 triennio 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali.

A distanza di circa cinquanta anni Persone naturali e strafottenti rivive le situazioni grottesche, ironiche e ciniche pensate da Patroni Griffi. Nel nuovo allestimento del suo lavoro più controverso, il testo mostra quanto sia ancora fortemente contemporaneo, da considerare come una delle pagine più belle del nostro teatro. Tutto si muove in un contesto crudo che parla di emarginazione, violenza, distanze socio-culturali e in cui vi è la ricerca continua di un altro che non esiste.

Marisa Laurito torna alla grande drammaturgia d’autore con una nuova stagione della sua lunga carriera, interpretando il complesso ruolo di Donna Violante. Accanto a lei un cast d’eccezione protagonista di una storia che si svolge durante una travagliata e incredibile notte di Capodanno: Giancarlo Nicoletti, che presta la sua attorialità unica al travestito Mariacallàs, la giovane rivelazione del cinema italiano Gugliemo Poggi, che interpreta quel Fred che fu creato da un esordiente Gabriele Lavia, e Livio Beshir, protagonista di numerose fiction e lavori cinematografici.

I biglietti per assistere al concerto potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, sito su Corso Mazzini, 82, aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00, presso la sede di AMA Calabria sita in Via P. Celli, 23 a Lamezia Terme dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16: alle 19:00. Il sabato dalle 9:00 alle 13:00, e i biglietti sulla biglietteria on line www.amaeventi.org/stcz1920. Per ulteriori info sui singoli spettacoli è disponibile il numero WhatsApp 339 160 1953.