Fatti di Musica: successo per “La Divina commedia” al Politeama di Catanzaro

CATANZARO – Uno spettacolo imponente e di grande fascino, perfetta simbiosi tra teatro, musica, danza e tecnologia. Grande successo per la messa in scena al “Politeama-Mario Foglietti” di Catanzaro dell’opera musicale “La Divina commedia”, nell’ambito di “Fatti di Musica 2020”, il Festival del miglior live d’autore nazionale ed internazionale diretto e organizzato da Ruggero Pegna.

Lo spettacolo di Marco Frisina si avvale della regia di Andrea Ortis, la voce narrante di Giancarlo Giannini, la sceneggiatura di Gianmario Pagano, le scenografie di Lara Carissimi e le coreografie di Massimiliano Volpini. Protagonisti dell’opera Antonello Angiolillo, nel ruolo di Dante, Andrea Ortis (Virgilio) e Myriam Somma (Beatrice), insieme ad altri interpreti molto validi.

Il “viaggio” che attraversa Inferno, Purgatorio e Paradiso si avvale di un allestimento di grande effetto, con proiezioni in 3D, cinquanta tecnici, settanta scenari e oltre duecento costumi di scena. Oggi l’ultimo giorno di repliche.