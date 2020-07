Glicine d’estate: venerdì e sabato gli incontri conclusivi della rassegna

LAMEZIA TERME – Pasquale Allegro e Antonio Macchione concludono la rassegna Glicine d’estate, organizzata dalla associazione Glicine con il sostegno del Comune di Lamezia Terme e la collaborazione di Mondadori Bookstore, Chiesa dell’Annunziata e TIP Teatro. La rassegna culturale, che ha ottenuto una soddisfacente accoglienza la scorsa settimana, si avvia al termine con gli ultimi due appuntamenti.

Venerdì 3 luglio (ore 18) l’incontro sarà alla Chiesa dell’Annunziata di Lamezia Terme Sambiase con la presentazione del libro La portata dei sogni (Il seme bianco) dello scrittore lametino Pasquale Allegro. L’autore dialogherà con Valentina Dattilo, segretaria di Glicine.

Il giorno seguente, sabato 4 luglio (ore 18), si tornerà, per concludere la rassegna Glicine d’estate, al TIP Teatro di Lamezia Terme Nicastro per il ricco focus dal titolo Dalla dominazione bizantina allo Stato normanno (Rubbettino), curato da Antonio Macchione, ricercatore presso l’Università della Calabria, Dipartimento di Culture, Educazione e Società dove insegna Storia Medievale.

L’incontro di sabato si chiuderà con un aperitivo tematico preparato dallo staff del TIP Teatro per consentire, a chi sarà interessato, di confrontarsi con l’autore, con Glicine associazione e con il personale della struttura ospitante.

Nel corso degli appuntamenti sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa di Glicine associazione.

Si ricorda, inoltre, che gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle oramai consuete regole del distanziamento sociale, con posti limitati e sarà consigliabile portare con sé una mascherina per proteggere naso e bocca.