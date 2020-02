Grande ritorno a Lamezia di Biagio Izzo con il nuovo spettacolo “Tartassati dalle tasse”

LAMEZIA TERME – Ancora un altro appuntamento con il grande teatro italiano nell’ambito della rassegna teatrale Vacantiandu che venerdì 14 febbraio, ore 20.45, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, ospiterà Biagio Izzo con il nuovo spettacolo Tartassati dalle tasse, scritto e diretto da Eduardo Tartaglia.

“Io le tasse le pagherei. Ed anche volentieri! Se solo però poi le cose funzionassero veramente!…” Quante volte abbiamo ascoltato simili confidenze? E quante volte anche la nostra coscienza di pur buoni ed onesti cittadini ha segretamente formulato concetti del genere?…

Sarà costretto improvvisamente a domandarselo anche Innocenzo Tarallo, 54 anni ben portati, napoletano, imprenditore nel settore della ristorazione, il classico “self made man” che, da nipote e figlio di baccalaiuolo, si ritrova proprietario orgoglioso di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda. Dopo tanti sacrifici Innocenzo ora vorrebbe godersi un po’ la vita, magari anche grazie a qualche piccola “furbizia” da contribuente… Si ritroverà, invece, in balia di mille peripezie e problemi e, soprattutto, si vedrà costretto a risolvere il quesito che angustia la stragrande maggioranza degli Italiani “Come è possibile che due parole che da sole evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, quando si uniscono si contraggono dolorosamente come chi è in preda alla più dolorosa delle coliche addominali?…”

Sul palcoscenico, insieme al grande mattatore partenopeo un cast di bravissimi attori Mario Porfito, Stefania De Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano, Adele Vitale.

Promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme, Vacantiandu, con la direzione artistica di Diego Ruiz e Nico Morelli e la direzione amministrativa di Walter Vasta, è uno dei progetti culturali con validità triennale finanziati dalla Regione Calabria con fondi PAC 2017-2020.