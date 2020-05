Lamezia, arriva in libreria il nuovo libro di Salvatore D’Elia “Fra me e me, fra me e il mondo. Diario di una quarantena”

LAMEZIA TERME – È in vendita da oggi presso la libreria Tavella, l’edicola Cerminara, presso lo stesso autore e su richiesta presso tutte le librerie del Gruppo Feltrinelli e Libreria.coop, il nuovo libro del giornalista Salvatore D’Elia “Fra me e me, fra me e il mondo. Diario di una quarantena”, Grafiché Editore, che ripercorre il periodo di lockdown intercorso fra il 25 marzo e il 25 aprile, raccontando con uno stile nitido e allo stesso tempo introspettivo i dubbi, le speranze e i problemi che hanno attraversato l’emergenza Covid-19 visti attraverso la lente del proprio personale vissuto.

Dopo l’esperienza di coautore in “Respirare”, che raccontava l’esperienza di tracheotomia Antonio Saffioti, D’Elia si mette alla prova con un libro tutto suo, affrontando questioni che sono state nell’ultimo periodo di fortissima attualità: la fede in Dio, la libertà e la responsabilità personale, il valore imprescindibile delle relazioni umane. Il tutto senza esimersi da un coraggioso bilancio sul passato, sul presente e sul futuro, in senso personale e collettivo, augurandosi l’avvento di una società diversa e più compassionevole.