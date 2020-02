Lamezia “Città che legge”, presentato il progetto “LiberaMente”: la promozione della lettura per il futuro delle biblioteche calabresi

LAMEZIA TERME – È stato presentato nel pomeriggio di oggi, presso la sala consiliare “G. Napolitano”, il progetto “Città che legge”, titolo ottenuto da Lamezia Terme dal 2017, prima fra tutte le grandi città della Calabria. Il progetto presentato, che prende il nome di “LiberaMente”, è risultato terzo su 23 presentati a livello nazionale dal CEPEL e verrà finanziato con 50.000 Euro destinati a una serie di biblioteche affinché contribuiscano a diffondere la lettura nei vari comuni del lametino.

L’iniziativa è strettamente collegata alla redazione del Patto Locale per la Lettura, firmato il 25 aprile del 2018, i cui promotori sono stati il Comune, il Sistema Bibliotecario Lametino e la Fondazione Trame. Il progetto durerà un anno dalla stipula della convenzione e si avranno 12 mesi di tempo per realizzare le idee esposte dal SBL.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il sindaco Mascaro, l’assessore alla cultura Gargano, il direttore del Sistema Bibliotecario Lametino, Giacinto Gaetano, il responsabile nazionale cultura dell’ANCI, Vincenzo Santoro, e i rappresentanti nazionali del CEPELL.

<<Si tratta di promuovere un grande successo della nostra città e del Sistema Bibliotecario Lametino che ha sempre promosso la cultura con laboratori per bambini, attività per adulti e iniziato alla lettura un’intera popolazione>>. Esordisce così l’assessore alla cultura Giorgia Gargano, che ha aperto la conferenza stampa, sottolineando il ruolo di una giunta comunale vicina alla lettura e coinvolta in prima persona, senza dimenticare alcune problematiche che affliggono la Biblioteca comunale di Lamezia Terme: <<Insufficiente impianto di riscaldamento e scarsissima rete wifi – prosegue – sono consapevolezze che il Consiglio comunale ha per quanto riguarda la biblioteca comunale. Sarà priorità del Comune intervenire, anche se l’impegno non può essere immediato. Certamente, però, lavoreremo per risolvere quei problemi oggettivi che coinvolgono un luogo d’incontro importante come la Biblioteca comunale>>.

Ad illustrare il progetto nei dettagli Giacinto Gaetano, direttore del Sistema Bibliotecario e ideatore di “LiberaMente”: <<L’idea è quella di un messaggio culturale promulgato attraverso un’azione diffusa a largo spettro per la città di Lamezia e i comuni limitrofi, con punti di biblioteche dislocate, i Bibliopoint, a partire dalla Fiorentino di Sambiase, poi al Chiostro e ancora al Civico trame, presso la casa di riposo Tamburelli, e un quinto fuori dal territorio municipale, a Platania, presso il Parco Avventura del Reventino.

Altro elemento che aiuterà a diffondere una politica di lettura – aggiunge Gaetano – è il Bibliobus, la biblioteca su ruote, che avrà la competenza di portare la lettura in giro per i vari comuni limitrofi del lametino. Scopo fondamentale – conclude – è quello di creare una Collettività Educante, fatta di cittadini motivati, responsabili che offrono il proprio tempo libero favorendo queste attività di promozione della lettura a servizio del prossimo, perché la lettura deve essere portata anche al di fuori delle biblioteche”.

L’ANCI, nella figura di Vincenzo Santoro, celebra poi il successo di Lamezia “Città che legge” in un quadro generale che non vede gli italiani coinvolti nella lettura, soprattutto nel Sud, dove la lettura non viene valorizzata dal cittadino: “Figure di riferimento devono essere le biblioteche comunali quando si parla di lettura. Siamo in un periodo storico ben augurante, poiché è stata approvata una legge che mette a disposizione nuove risorse per accentuare i progetti che possono apportare delle innovazioni nel settore cultura e lettura

Bisogna potenziare le biblioteche come infrastrutture – conclude Santoro – e su questo l’accento deve essere posto dai vari comuni calabresi, attraverso una maggiore assunzione di responsabilità”.

Il sindaco Paolo Mascaro, infine, esprime il suo orgoglio <<quando pensa a Lamezia Terme città che legge, la stessa città che ha bisogno di invitare alla lettura e stimolare la classe dirigente. Uno sforzo titanico che va fatto è proprio quello di spingere i giovani alla lettura. Solo così si può essere autonomi e riscrivere una pagina di storia lametina diversa, e questa città ne ha bisogno>>.

