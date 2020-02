Lamezia, domani l’Happening nel Regno della Litweb con Gavino Angius

LAMEZIA TERME – Si terrà a Lamezia Terme il 22 febbraio, alle ore 17,00 presso l’Osteria degli Artisti in via Garibaldi, il grande «Happening nel Regno della Litweb» con Gavino Angius e Ippolita Luzzo.

«Tutto può succedere nel corso di un happening poetico, evento in cui gli artisti che si occupano dell’organizzazione degli happening tendono a svincolare il pubblico dal ruolo di fruitore passivo».

Gavino Angius, eclettico poeta e scrittore, a Lamezia leggerà e racconterà poesie e pensieri, facendo a sua volta leggere e raccontare i presenti, e incontrerà i Pezzi, gli ormai ben noti testi di Ippolita Luzzo, blogger e critica letteraria.

Nel tempo dilatato del pomeriggio di sabato si veleggerà dunque, con Gavino Angius e Ippolita Luzzo, in collaborazione con le Pesche sciroccate e Nautilus Booklovers, verso i lidi sconosciuti del non-luogo letterario creato dalla stessa Luzzo, il Regno della Litweb. Sarà un bel viaggio.

Note biografiche di Gavino Angius: nato nel 1957, Gavino Angius vive a Cagliari. Esordisce nell’antologia Poeti nati dopo il 1950 curata da E. Sanguineti, e sulla rivista “Tam Tam” diretta da A. Spatola. Autore di plaquettes di versi, di performances di poesia sonora e multimediale e di e-books, consulente editoriale in Italia e all’estero, ha collaborato con quotidiani e riviste, ed è stato a lungo web editor di italialibri.net. Opere recenti: Pensiero stupendo. Dialogo con Edoardo Sanguineti e Giulio Angioni (2010) e Giorgio Asproni: stile scrittura moralità (2010). Con Silvia Denti: In/Contro (2010) e Il Lampo e la Spirale (2012). Tiene seminari di scrittura.