Lamezia, giovedì l’evento “Attraverso gli occhi dei viaggiatori. La città di Nicastro: architettura e spazio urbano” al Museo Archeologico Lametino

LAMEZIA TERME – Giovedì 5 marzo 2020, alle ore 17.30, a Lamezia Terme (Catanzaro), presso il Museo Archeologico Lametino, si terrà l’iniziativa ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI VIAGGIATORI. La città di Nicastro: architettura e spazio urbano.

Il Polo museale della Calabria, diretto dalla dottoressa Antonella Cucciniello, ha scelto il museo lametino per il finissage del progetto VIDE – VIaggio Dell’Emozione, che, realizzato con il sostegno della regione Calabria, ha visto coinvolti tutti e 16 gli istituti culturali di propria competenza.

Un ricco palinsesto di eventi, inaugurato ad agosto con una mostra virtuale a Palazzo Arnone a Cosenza, dove una camera immersiva, sviluppata con moderne tecnologie di animazione grafica computerizzata, ha permesso ai visitatori di intraprendere un viaggio alla scoperta del ricco patrimonio culturale calabrese e delle innumerevoli storie che può raccontare. L’ultima tappa prevista da questo ambizioso progetto sarà Nicastro, con una conferenza curata dal prof. Mario Panarello (Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria), che vuole essere un vero e proprio omaggio alla città che ospita il museo. Attraverso l’analisi d’immagini con vedute e scorci del suggestivo centro storico della piana lametina, eredità di storici, eruditi e tecnici transitati fra Sei e Ottocento a Nicastro, si effettuerà un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta degli antichi edifici cittadini, molti dei quali trasformati nella veste architettonica, altri ancora perduti. L’intervento, dopo un primo inquadramento urbano, ci permetterà di comprendere quanto è rimasto immutato rispetto alle vedute antiche e quanto ha cambiato facies architettonica, puntando a cogliere non solo quel percorso dialettico fra passato e presente, di cui i segni del primo sono ancora tangibili, ma soprattutto a consolidare quella rete di legami fra i monumenti cittadini non solo nella loro fisicità, ma nella memoria collettiva.

L’iniziativa, coordinata dalla dottoressa Rosanna Calabrese, funzionario archeologo del Polo museale della Calabria, vedrà la partecipazione della dott.ssa Giorgia Gargano, assessore alla cultura comune di Lamezia Terme; del dottor Gregorio Aversa, funzionario archeologo referente Museo archeologico Lametino; dal già citato prof. Panarello e dalla dottoressa Antonella Cucciniello, direttore del Polo museale della Calabria, che concluderà i lavori.