Lamezia, il 30 gennaio presentazione libri Chiesa di San Benedetto di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – Sabato 30 gennaio, alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Benedetto di Lamezia Terme , ospitati dal rettore del complesso: Don Domenico Cicione Strangis, si terrà la presentazione dei libri di Tommaso Cozzitorto: Intro- Una roccia in mezzo alla baia- Lamezia e non solo magazine, editi della casa editrice “Grafichéditori” di Antonio Perri. Sarà presente un parterre ricco di ospiti i quali interverranno su tutti e tre i libri. Saranno, ovviamente, rispettate tutte le orme codiv.

In un periodo che ci vede sempre più soli, si tenta, con un appuntamento culturale, di riprendere le redini alla ricerca della normalità, sperando di potere, presto, superare questo triste periodo.

La serata avrà il patrocinio, oltre che della Chiesa di S. Benedetto e della Casa editrice “Grafichè”, anche dal Liceo Scientifo Galileo Galilei, dall’Istituto Ardito Don Bosco e dell’Associazione “Maria Cristina di Savoia”.