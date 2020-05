Lamezia, Maggio dei libri 2020 all’IC “Borrello-Fiorentino”: ospiti gli autori Jessica Mastroianni e Marcello Affuso

LAMEZIA TERME – «Quando l’evento pandemico ha inaugurato una nuova stagione didattica, i nostri ragazzi, senza volerlo, sono stati costretti ad utilizzare i media ed i social non più solo per una dimensione ludica e afinalistica, ma hanno dovuto da essi trarne un nuovo messaggio ed un nuovo senso». Parole ricche di entusiasmo sono quelle della preside Angela De Carlo, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino” di Lamezia Terme, per l’ottima riuscita della didattica a distanza, nonostante l’inevitabile insofferenza di questo momento proibitivo legato all’emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Ma con tanto ottimismo e speranza, non smette di guardare oltre e di credere in un futuro ancora più cosciente e consapevole per ciascuno di noi, in cui possano davvero essere apprezzati i piccoli gesti quotidiani di normalità e in cui possa essere dato più valore a ciò che ci circonda.

Per queste ragioni, la dirigente non si è tirata indietro rispetto all’eventualità di proporre ai suoi alunni un “Maggio dei Libri” un po’ particolare, ma che arrivi dritto al punto, che porti davvero i ragazzi ad appassionarsi alla lettura e, allo stesso tempo, a riflettere.

Da qui la scelta di far ricadere l’inaugurazione della rassegna letteraria su due scrittori giovani, la cui particolare storia non potrà che catturare l’attenzione dei ragazzi: si tratta di Marcello Affuso e Jessica Mastroianni, autori di “A un passo da te”, Linee Infinite Edizioni.

Marcello, 31enne napoletano, e Jessica, 29enne lametina, si sono conosciuti diversi anni fa tramite i rispettivi siti web e, parola dopo parola, hanno iniziato a scrivere il loro romanzo “virtuale”. Virtuale perché la collaborazione tra i due scrittori è avvenuta esclusivamente online e per tre lunghi anni (il tempo impiegato per la redazione del libro) non si sono mai incontrati, se non in occasione della prima presentazione del loro “A un passo da te”, pubblicato nel 2011.

«La tecnologia per Jessica Mastroianni e Marcello Affuso ha assunto il ruolo di strumento di incontro, confronto e dialogo non sterile ma emotivo, partecipativo, creativo. È stata un mezzo per non smarrire le loro identità, ma per valorizzarle, coltivarle, implementarle.

Il tutto è avvenuto “A un Passo da…Te”, in un luogo di distanza virtuale, ma che è di vicinanza empatica ed emotiva». Ed è di questo e delle varie tematiche sviscerate all’interno del romanzo, in correlazione allo specifico momento storico che stiamo attraversando, che si parlerà in diretta streaming mercoledì 20 maggio alle 10.00 con gli alunni e i docenti dell’Istituto, nell’incontro moderato dalla giornalista Sarah Incamicia e che vedrà la partecipazione anche dell’Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, Giorgia Gargano, del prof. Tommaso Cristofaro (dirigente scolastico dell’IIS “Majorana”) e del prof. Raoul Elia (dirigente scolastico dell’IC “A.Scopelliti”).