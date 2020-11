Lamezia, Mostra ARTE-FICIO lavorare con arte III edizione – artealfemminile

LAMEZIA TERME – Il 25 novembre data in cui ricorre la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulla donne”, all’interno delle attività scolastiche, promosse dal Liceo Classico- Artistico Francesco Fiorentino di Lamezia Terme, prenderà il via la mostra ARTE-FICIO lavorare con arte III edizione – artealfemminile

La mostra curata dal gruppo Arte – Ficio del Liceo Artistico, raccoglie il sapiente lavoro e la creatività di artigiane, artiste e designer che operano sul territorio lametino e calabrese, ma anche artiste che pur lontane mantengono uno stretto legame con la terra di origine.

Quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 non ci si potrà ritrovare in un luogo fisico ma, per l’occasione ci si darà appuntamento con una formulazione diversa, in un’ambientazione virtuale.

L’evento sarà suddiviso in due momenti molto importanti e distinti tra di loro.

Il 25 novembre alle ore 18.00 in streaming al link https://meet.google.com/qsh-xdph-ikb si svolgerà un incontro un cui verrà presentata al pubblico la mostra e le finalità dell’evento.

Alla conferenza di presentazione presiederà il dirigente scolastico, il Prof. Nicolantonio Cutuli, sarà presente l’assessore alla cultura del Comune di Lamezia Terme la dott.ssa Giorgia Gargano, e gli organizzatori della mostra.

Saranno presenti le artiste che esporranno i propri lavori all’interno della galleria virtuale e che, ci porteranno la propria esperienza artistica e lavorativa.

A moderare l’incontro la giornalista Caterina Misuraca.

Il secondo momento si avrà il 28 novembre con l’inaugurazione della mostra digitale. Un taglio del nastro simbolico, aprirà i battenti del museo online pensato ad hoc per l’occasione.

La mostra sarà visitabile virtualmente da tutti.

Il link per accedere alla galleria digitale sarà visibile sulla homepage del sito istituzionale della scuola: http://www.liceofiorentino.edu.it/, e sui canali social: Facebook e Instagram

Comodamente seduti a casa propria, sarà possibile, fare un tour virtuale e, ammirare le creazioni di tante donne/artiste, che con il loro lavoro, rendono fertile e bella la nostra terra.

La scelta della data non è casuale. In un giorno in cui si chiede a gran voce che non ci siano più soprusi contro le donne, non ci siano più violenze, il convegno e la Mostra ARTE-FICIO lavorare con arte – artealfemminile, intendono esaltare le capacità delle donne. E celebrare la loro creatività.

Le artiste che hanno deciso prontamente di esporre le proprie creazioni, sono tutte donne che lavorano, pensano, creano, manipolano la materia, danno vita personalmente alle proprie opere. Attraverso il frutto della loro inventiva e fatica, ci raccontano le loro storie, le loro aspirazioni, narrano il territorio. Ci portano nel loro mondo, fatto di arte, invenzione, e bellezza.

Dalle artigiane che continuano a portare avanti le tradizioni del territorio, facendo rifiorire arti e mestieri dimenticati, a chi ha riformulato il passato inserendo elementi di innovazione. Designer che interpretano il presente e danno voce alle proprie emozioni ed esperienze. Artiste che manifestano con la loro sensibilità tutta la bellezza che hanno dentro. Un ventaglio di donne forti, che vivono intensamente la propria esistenza e arricchiscono anche la nostra vita.

Per gli studenti del Liceo Artistico Fiorentino nel corso dell’anno scolastico, poi, sono previsti una seria di workshop realizzati insieme alle artiste che hanno aderito all’iniziativa, per valorizzare ancora di più la loro opera e comunicare le proprie metodologie ai ragazzi, in uno scambio reciproco di apprendimenti.

La galleria virtuale della mostra sarà visitabile per tutta la durata dell’anno scolastico, e con condivisione su tutti i canali istituzionali dell’istituto e i social: Facebook e Instagram.