Lamezia: Pino Caimi presenta “Una storia senza fine”, legge il tenore Leonardo Caimi.

LAMEZIA TERME – È in programma per mercoledi 16 dicembre 2020 alle ore 18:30 nella sede della casa editrice grafichéditore (Via Del Progresso) la presentazione del libro “Una storia senza fine”, alla presenza dell’autore Pino Caimi e del figlio Leonardo, noto cantante lirico di fama internazionale, che leggerà alcuni brani dell’opera paterna.

“Una storia senza fine” è un libro che parla d’amore, ma non solo dell’innamoramento verso una donna: l’opera è un inno all’amore universale, un omaggio alla vita che è rappresentata da tutto ciò che ci circonda. Una famiglia, volti e nomi, storie che si intrecciano, che pongono domande, che fanno riflettere. Il libro è curato nei minimi particolari dall’autore e la stessa copertina, (disegnata da Maurizio Carnevali) rappresenta un episodio del libro, un momento ricco di sentimenti puri, come solo i bambini sanno provare.

Così il dott. Francesco Alecci scrive del libro: “Nelle singole pagine, nelle singole parole di questo libro c’è il rispetto per l’Uomo, c’è profonda conoscenza dell’umanità, c’è il desiderio evidente di fare sì che sempre il bene prevalga sul male e la pienezza di sentimenti profondi e positivi vinca l’aridità dei malvagi istinti. Pino Caimi lo fa sentire in ogni pagina, il lettore lo coglie pienamente ed alla fine è ben consapevole di chi nella storia abbia avuto ragione a cercare, con tenacia e vigoria, di perseguire sempre la direzione giusta”.

