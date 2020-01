Lamezia, presentata la stagione AMA Calabria 2020

Lamezia Terme – Ieri, venerdì 17 gennaio 2019, nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo alle ore 11,30 presso la Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme è stata presentata Stagione Musicale AMA Calabria 2020.

Erano presenti oltre al direttore artistico dell’associazione M° Francescantonio Pollice e al Sindaco di Avv. Paolo Mascaro e Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme Dott.ssa Giorgia Gargano altri amministratori tra cui il Vice Sindaco Avv. Antonello Bevilacqua, il Presidente di Federalberghi Calabria Dott. Fabrizio D’Agostino e rappresentanti di associazioni culturali tra cui Pietro Bonaccurso di Teatrop e Nico Morelli de I Vacantusivi.

Ha introdotto l’incontro il M° Pollice riferendo che la stagione si articola in 12 appuntamenti 8 dei quali in abbonamento che avranno luogo presso il foyer del teatro Grandinetti Comunale dove è stato allocato il pianoforte gran coda Steinway & Sons che si trovava al teatro Umberto attualmente inagibile, 2 fuori abbonamento presso il Teatro Grandinetti Comunale e gli ultimi due rispettivamente presso il teatro Costabile e la Cattedrale di Lamezia Terme.

Per quanto riguarda gli spettacoli in abbonamento i concerti avranno luogo di domenica con inizio alle ore 18,30 con esclusione dell’ultimo Si inizia domenica 19 gennaio con il Duo Luisa Sello, flauto – Aurora Sabia, pianoforte per proseguire in febbraio il 2 con il duo Roberto Trainini, violoncello – Cristiano Burato, pianoforte e il 23 con il recital del pianista Paolo Restani. A marzo altre due concerti d’eccezione: l’8 marzo festa delle donne con un recital molto particolare di Antonio Ballista e il 15 con Pepe Romero e i suoi Los Romeros il più importante ensemble di chitarre al mondo.Il 15 aprile il duo pianistico composto dai fratelli Aurelio e Paolo Pollice e a maggio il 10 il grande flautista francese Patrick Gallois e il venerdì 22 maggio che vedrà protagonista Manuel Barrueco un’autentica leggenda della chitarra. Gli abbonati alla stagione musicali avranno agevolazioni per l’accesso agli spettacoli di quella teatrale più prossimi alla musica il 21 febbraio la grande Noa e il 27 marzo la Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda nel progetto Uno Stradivari al Cinema. A questo già ricco cartellone si aggiungono un grande appuntamento con il festival delle orchestre di fiati calabresi il 22 marzo al Teatro Costabile e il concerto Crux Gloria con il Coro Polifonico del Conservatorio di Vibo Valentia il 5 aprile presso la Cattedrale di Lamezia realizzato grazie alla disponibilità del vescovo Mons. Schillaci.

Un bouquet di appuntamenti, ha concluso Pollice, di assoluto valore dunque che fanno di Lamezia Terme la capitale della musica calabrese e certamente uno dei centri più rilevanti di questo settore dell’intera Italia meridionale con una programmazione in linea con quella delle più importanti società concertistiche. Concludendo il Suo intervento il direttore artistico AMA Calabria ha sottolineato l’urgenza di risolvere la questione della definizione del teatro come bene d’interesse economico evindenziando la necesssità che al primo Consiglio Comunale utile venga messa all’ordine del giorno la sua discussione e invitato l’amministrazione a regolamentare l’uso del Teatro.

E’ seguito l’intervento dell’Assessore alla Cultura Dott.ssa Gargano che, da par sua, ha evidenziato la ricchezza della proposta culturale presente al Teatro Grandinetti offerta dalle diverse associazioni e destinata a tutti i gusti e come la fruizione teatrale sia elemento determinante per la crescita personale. Riguardo alla stagione oggetto della conferenza ha invitato soprattutto i giovani a partecipare ai concerti perché possano arricchirsi dell’esperienza dell’ascolto dal vivo della musica d’arte.

Il Sindaco Paolo Mascaro ha ringraziato ancora una volta AMA Calabria per la qualità della stagione musicale 2020 che permette alla città d’inserirsi nel circuito nazionale della concertistica che conta invitando i lametini a partecipare. Riguardo alla questione del Teatro ha assicurato che la giunta ha già tradotto con atti d’indirizzi interni la Sua volontà di portare al primo consiglio comunale utile, come già promesso in campagna elettorale, la revoca della deliberazione commissariale circa la presunta valenza economica del Teatro Grandinetti e sottolineato che i ritardi sono dovuti alla mancanza di personale cui spera di sopperire attraverso tutte le opportunità offerte dalla legge.

Sono seguiti altri interventi tra cui quello del Presidente della Federalberghi Calabria Fabrizio D’Agostino che ha sottolineato le importanti ricadute economiche che derivano dall’organizzazione degli spettacoli. La conferenza si è conclusa con l’invito da parte del direttore artistico Pollcie a partecipare al primo appuntamento che si terrà domenica 19 gennaio alle ore 18,30 resso il Foyer del Teatro Grandinetti Comunale con la flautista Luisa Sello.

I biglietti per assistere al concerto potranno essere acquistati presso la sede di AMA Calabria sita in Via P. Celli, 23 a Lamezia Terme dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16: alle 19:00 e la sera dell’evento al botteghino del Teatro. Per ulteriori info sulla stagione s’invita a visitare il sito

o a chiedere informazioni al numero WhatsApp 339 160 1953.