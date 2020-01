Lamezia, sabato la presentazione del libro “Zeig” di Martino Ciano

LAMEZIA TERME – Sabato 25 Gennaio 2020, alle ore 17.00, sarà ospite della Mondadori bookstore di Lamezia Terme (c.so G. Nicotera 220) Martino Ciano per presentare il suo Zeig.

Martino, giornalista e critico letterario, vive a Tortora. Dal 2010 è giornalista per l’emittente televisiva Rete 3 Digiesse. Appassionato di storia, letteratura, filosofia e hard rock, collabora con le webzine letterarie Satisfiction e Gli amanti dei libri e con il blog di approfondimento culturale Zona di Disagio di Nicola Vacca. Collabora, inoltre, con L’Ottavo di Geraldine Meyer, la quale scrive di Zeig “Romanzo, saggio, pamphlet. Zeig è un po’ tutto questo, sorretto da una scrittura immaginifica e iperrealistica nello stesso tempo. Moderno, ipermoderno, postmoderno”.

Un libro denuncia sui centri commerciali e sul lavoro disumanizzato, un romanzo che sembra già l’oggi e non il futuro.

Con Ippolita Luzzo di Litweb e letture a cura delle Pesche Sciroccate (Alessandra Caruso e Valentina Arichetta).