Lamezia, UNA: domenica proiezione de “La Favorita” di Yorgos Lanthimos

LAMEZIA TERME – Domenica 16 febbraio, alle ore 18:00 nell’Auditorium della Scuola media Pitagora di Lamezia Terme, proiezione de LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos (USA, Grecia 2018), per la rassegna di UNA.

La Favorita è un irresistibile affresco degli intrighi di corte da un punto di vista tutto

femminile. Nell’Inghilterra del XVIII° secolo, la regina Anna è una creatura fragile dalla salute precaria e dal temperamento capriccioso. Facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri della carne, si lascia influenzare dalle persone a lei più vicine, anche in tema di politica

internazionale. E il principale ascendente su di lei è esercitato da Lady Sarah, astuta nobildonna dal carattere di ferro con un’agenda politica ben precisa: portare avanti la guerra in corso contro la Francia. A contenderle il ruolo di Favorita di corte sarà Abigail Masham, una sua parente molto più in basso nel sistema di caste inglese. Quel che non manca ad Abigail, però, sono la bellezza e l’istinto di sopravvivenza, sviluppato in decenni di abusi e prepotenze subìte. Quale delle due donne riuscirà ad insediarsi per sempre come

Favorita della regina?

Riconoscimenti:

Premio Oscar e Golden Globe nel 2019, Leone d’Argento e Gran Prix alla 76a

Mostra di Venezia.