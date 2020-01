Lamezia, Vacantiandu: lo spettacolo “Due donne di provincia” al Gran Premio Teatro Amatoriale Italiano

LAMEZIA TERME – Ancora un appuntamento con la rassegna teatrale Vacantiandu, direzione artistica di Diego Ruiz e Nico Morelli, direzione amministrativa di Walter Vasta e con la sezione dedicata alla V edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano per la prima volta in Calabria con 14 compagnie amatoriali selezionate tra tutte le regioni italiane iscritte alla Federazione Italiana Teatro Amatoriale (FITA) e i cui spettacoli hanno ottenuto il Premio FITA regionale come “Miglior spettacolo”.

Dopo la Campania, la Sicilia, il Piemonte e il Veneto e le Marche, sabato 18 gennaio 2020, ore 20.45, al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, ospite del GPTA sarà la Lombardia con la Compagnia Teatrale Primadonne di Cremona che porterà in scena lo spettacolo Due donne di provincia di Dacia Maraini, regia di Marinella Pavanello.

Uno spettacolo tutto al femminile che narra di due donne, Magda e Valeria, che si incontrano in una stanza dopo anni di separazione. Al centro della stanza un inquietante letto con le lenzuola strappate che inghiotte, come un buco nero, le frustrazioni, la rabbia e le insoddisfazioni che le due donne cercano di compensare aggrappandosi ai loro ricordi più profondi.

Come scrive la stessa Dacia Maraini “Una storia di amicizia pulita con la varechina… una tenerezza raschiata con una spugna di ferro…una sensualità strigliata con detersivo al limone … una storia femminile cancellata con alcol, cenere, candeggina, sapone.”

Una storia attuale, anche se il testo è stato scritto nel 1973, che parla delle ragioni della discordia femminile ma anche della solidarietà e del senso di appartenenza e che invita, oggi più che mai, alla sorellanza.

Uno spettacolo “di donne per le donne”, ma anche per gli uomini, perché permetterà loro di capire che, per quante differenze possano separarci, apparteniamo comunque allo stesso genere, quello “umano”.

Sul palcoscenico Maria Angela Bartoli ed Enza Latella.

Lo spettacolo sarà valutato da una Giuria qualificata e parteciperà al Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano la cui cerimonia di premiazione si svolgerà il 29 marzo 2020 al Teatro Comunale Grandinetti.

Promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme, Vacantiandu è uno dei progetti culturali con validità triennale finanziati dalla Regione Calabria con fondi PAC 2017-2020.