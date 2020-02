Le terme di Copia Thurii nella storia edilizia della città: domani conferenza al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide

Cassano all’Ionio – Giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 17.00, a Cassano all’Ionio (Cosenza), presso il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, diretto dalla dottoressa Adele Bonofiglio, afferente al Polo museale della Calabria, guidato dalla dottoressa Antonella Cucciniello, si terrà, a cura dalla prof.ssa Ghislaine Noyé (École Nationale des Chartes, Paris), un’interessante conferenza sul tema: Le terme di Copia Thurii nella storia edilizia della città.

I lavori saranno introdotti dal prof. Pier Giovanni Guzzo.

Per l’occasione saranno presentati i risultati delle campagne di scavo svolte nelle terme pubbliche della colonia romana di Copia Thurii dalla Scuola francese di Roma, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica della Calabria, dal 2000 al 2006. I dati archeologici permettono di ricostruire la storia dell’edificio fino all’abbandono avvenuto tra fine VI e inizi VII sec. d. C., tracciando la trasformazione del cuore monumentale della città, collocato a SO del Parco del cavallo, intorno al foro.

