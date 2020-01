Lo stilista Anton Giulio Grande premiato al Premio Europeo ST – Oscar della Moda 2019

FIRENZE – La città di Firenze chiude con un clamoroso successo la VI edizione del Premio Europeo ST. Oscar della Moda 2019 svoltosi pochi giorni fa nello splendido Palazzo Borghese, esemplare capolavoro neoclassico, che per la prima volta ha aperto le sue porte per per accogliere un evento haute couture con protagonisti noti brand del luxury. L’eleganza protagonista assoluta dell’evento ha visto come conduttrice la bellissima modella Ambra Lombardo sensualmente vestita dallo stilista internazionale Anton

Giulio Grande in pizzo ricamato e chiffon nero e l’attore Antonio Zequila, sotto la regia e direzione artistica di Steven Torrisi che con eccellenza , qualità e dedizione lavorativa ha premiato stilisti internazionali come Rocco Barocco , Alviero Martini e Anton Giulio Grande con targhe alla carriera . A premiare lo stilista Anton Giulio Grande è venuta apposta una sua amica e testimonial di sempre l’attrice Barbara Bouchet che a sua volta è stata premiata dallo stesso amico e stilista Grande con il Premio Europeo ST Oscar della moda per l’eleganza nel cinema.