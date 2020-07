Movimento Lamezia Bene Comune: “Sgomento e sconcerto per nuove minacce a Gratteri”

LAMEZIA TERME – “Esprimiamo piena solidarietà al procuratore capo della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri. L’ennesimo episodio di minacce appare più spavaldo del solito, ricordandoci, per fare una citazione rivista, che la mafia potrebbe uccidere anche d’estate. Un atto indegno e indecoroso che ha visto recapitare ai carabinieri di Lagonegro una missiva ricca di dettagli anche sul killer assoldato per l’ignobile presupposto. Mai come in questi momenti la politica deve fare fronte comune e manifestare in proprio dissenso verso atteggiamenti malavitosi di tale entità. Noi siamo con Gratteri, sempre”.

Movimento Lamezia Bene Comune