Musica: è uscito su tutte le piattaforme digitali “Acquarello”, omaggio del cantautore Gianni Costanzo al capolavoro di Toquinho

COSENZA – È uscito ufficialmente su tutte le piattaforme digitali “Acquarello” reinterpretazione in chiave originale del cantautore cosentino Gianni Costanzo, di un capolavoro di Toquinho, leggenda della bossa nova di tutti i tempi.

Il brano anticipa l’uscita del primo lavoro sulla lunga distanza in uscita nel mese di gennaio: un album dalle sonorità contaminate che miscela sapientemente jazz e musica leggera italiana.

Il singolo dice Gianni: “Accompagna il mio percorso di musica e di vita da sempre. Mi sono misurato con un gigante come Toquinho con la passione di un devoto ascoltatore”. Il cantautore ha all’attivo una formazione di grande caratura con due artiste di primo piano del jazz contemporaneo come Velia Ricciardi e Rosa Martirano. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali di canto collezionando piazzamenti e posizioni importanti e porta in giro il suo progetto musicale con il “Be Jazz Trio” collaborando con Danilo Blaiotta al piano e Andrea Infusino alla chitarra ed al contrabbasso.

Una vita votata alla musica e agli ascolti di ogni genere con una grande passione verso artisti di riferimento quali Vinicius De Moraes, Antonio Carlos Jobim, Toquinho, Kurt Elling, Tony Bennett, Gregory Porter, Pino Daniele e Fabio Concato. Ad anticipare l’uscita del singolo il video che porta la regia di Luigi Simone Veneziano: un condensato per immagini di grande suggestione che riesce a cogliere la potenza del suono e arricchire la genetica musicale del brano.