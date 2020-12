Musica, il lametino N.A.I.P. stasera in semifinale a X Factor

LAMEZIA TERME – Continua con un sempre maggiore consenso da parte del pubblico e dei giudici il percorso di Michelangelo Mercuri aka N.A.I.P. acronimo di Nessun artista in Particolare, sul palco nazionale di X Factor Italia.

L’artista di origini lametine arriva stasera in semifinale di #XFactor2020 con credibilità musicale e un innato gusto verso la sperimentazione sonora.

Un viaggio sonoro quello di N.A.I.P. all’interno del format televisivo, sempre all’insegna del mutamento musicale e della credibilità identitaria del progetto.

Sarà quella di stasera, una puntata decisiva per accedere alla finale di questa edizione.

Dopo aver portato sul palco tre brani inediti “Attenti al Loop”, “Oh Oh Oh” e “Partecipo”, in cui il cantautore calabrese ha miscelato la sua vocazione da polistrumentista con una formula personalissima di scrittura, puntata dopo puntata l’artista si è cimentato con sfide complesse e avvincenti: “Bla Bla Bla” cover di Gigi D’Agostino completamente rivisitata in chiave performativa, la monumentale “Amandoti”dei CCCP un brano dall’alto tasso emozionale e infine l’iconica “Una storia d’amore” di Celentano orchestrata di nuova luce.

La canzone mononota è il brano con cui N.A.I.P affronterà la semifinale di X Factor 2020. L’artista eseguirà la cover in duetto con Elio per la sezione featuring, un brano ironico e dissacratorio presentato proprio da Elio e le Storie Tese al Festival di Sanremo 2013.

E non solo per giocarsi l’accesso alla finalissima di giovedì 10 dicembre, si cimenterà con un brano degli Afterhours Milano circonvallazione esterna: una vera e propria rasoiata elettrica, un brano psichedelico, onirico, quasi visionario, in cui ci si interroga sugli stereotipi della felicità, con cui N.A.I.P. omaggerà Agnelli e la sua band, per il carattere assolutamente ispirativo che la loro discografia ebbe sulla sua formazione musicale.

Una prova che siamo sicuri saprà superare al meglio, grazie al numeroso affetto del pubblico nazionale e al sostegno della sua regione: la Calabria che siamo certi sarà in prima fila al televoto per mandare in finale un artista fortemente innovativo e sperimentale.