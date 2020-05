Nel Silenzio, l’esordio editoriale del fotografo Domenico Mendicino

LAMEZIA TERME – Opera che segna l’esordio editoriale del fotografo e docente lametino Domenico Mendicino, Nel Silenzio, testo pubblicato dalla Santelli Editore di Cosenza, non è un qualsivoglia libro di fotografia bensì qualcosa che va ben al di là della fotografia stessa. Unendo la professione alla passione per questa immensa e significativa forma d’arte, l’autore porta il lettore dentro un mondo altro in cui, il silenzio, è capace di parlare. Immortalando spazi vuoti ma – al tempo stesso – pieni del lascito delle presenze umane da lì transitate o ancora scorci nostalgici, di pura natura, che si incrociano con le geometrie urbane Nel Silenzio, attraverso gli scatti rigorosamente realizzati in analogico, racconta una storia di ricordi che emergono, con tutta la propria forza dirompente, dalle pieghe del tempo e dai meandri della mente.

È un viaggio, quello compiuto da Mendicino, cristallizzato e scritto con la luce piuttosto che con l’inchiostro. Un viaggio che diventa metafora di un qui e ora che può, mediante la fotografia, diventare memoria indelebile del passato e, contemporaneamente, frammento di presente permeato da un certo grado di intimo sentimento. È un’opera letteral/fotografica questa di Domenico Mendicino che aiuta ad apprezzare l’estetica di quella fotografia tout court ben lontana dalla perfezione del digitale restituendo, così, una abbacinante visione esperienziale.

Completo di contributi scritti da Antonio Cilurzo, professore ordinario di fotografia A.B.B.A.A. di Catanzaro e da Francesco Grano, critico cinematografico e autore di saggistica che ha avuto l’onore di essere allievo di Mendicino, Nel Silenzio è il libro fotografico di cui abbiamo bisogno in questa frenetica era del 3.0 per (ri)scoprire, così, il piacere e l’importanza della vita brulicante nel silenzio.