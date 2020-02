Pediatria Corigliano-Rossano: in arrivo due medici

CORIGLIANO-ROSSANO – L’unità operativa di Pediatria dello Spoke di Corigliano-Rossano sarà potenziata di due nuove figure mediche. Saranno trasferite e assegnate in modalità ordinaria e quindi definitiva al Reparto allo scopo di completare l’organico e superare la fase di emergenza di personale che si è palesata negli ultimi mesi. Si tratta di una disposizione del commissario ad interim dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, con efficacia immediata.

A darne notizia è il Consigliere regionale Giuseppe Graziano che da tempo è attento sull’emergenza che sta interessando il presidio ospedaliero della Sibaritide rimanendo in continuo e costante contatto con i vertici aziendali dell’Asp di Cosenza.

Il provvedimento del Commissario ad interim Zuccatelli è stato assunto in attesa che venga espletata la nuova fase concorsuale per la nomina e l’assegnazione di 2 Pediatri e 9 Ginecologi (4 a Paola-Cetraro, 3 a Castrovillari e 2 a Corigliano-Rossano).

Inoltre saranno prorogati fino al 30 giugno 2020 i contratti di tutti i medici ed infermieri ospedalieri dell’Asp di Cosenza in scadenza al 29 febbraio.