Coronavirus, il vescovo Schillaci in preghiera davanti cimitero

LAMEZIA TERME – Alle 11 il vescovo Giuseppe Schillaci, in comunione con gli altri vescovi d’Italia, si e’ recato davanti ad un cimitero della Diocesi di Lamezia Terme per la giornata di suffragio indetta per oggi, venerdi’ della Misericordia, dalla Conferenza episcopale italiana per i morti a causa del coronavirus.

Il Pastore della Chiesa lametina, infatti, stamani, cosi’ come avvenuto nel resto della Penisola, ha sostato davanti al cimitero di Nicastro, scelto come simbolo per tutti i cimiteri diocesani, dove ha letto un brano del Vangelo. Quindi, dopo aver recitato la preghiera ed il responsorio dei defunti, Schillaci ha acceso un cero di fronte al cancello del cimitero depositando la preghiera che ha composto per le vittime del coronavirus:

Eterno Padre,

la tua gloria e’ l’uomo vivente.

Tu hai manifestato

la tua compassione nel pianto

di Gesu’ per l’amico di Lazzaro.

Guarda oggi l’afflizione della Chiesa

che piange e prega

per i suoi figli morti a causa

di questa epidemia.

Tu oh Padre, nella risurrezione

del tuo Figlio hai dato ai credenti

la speranza di risorgere,

effondi ora il tuo Santo Spirito

su questa umanita’ nel pianto

e concedi la consolazione

che e’ il tuo stesso Figlio, poiche’

“Egli e’ il principio, primogenito di coloro

che risuscitano dai morti” (Col. 1,18).

Con la forza del tuo Santo Spirito,

richiama tutti noi alla speranza

della vita nuova.

Amen