Diocesi di Lamezia Terme, iniziati gli incontri della Pastorale della Salute

LAMEZIA TERME – Ha preso il via nei giorni scorsi nel salone “Giovanni Paolo II” la prima edizione del corso di specializzazione in pastorale della Salute della Diocesi di Lamezia Terme.

All’incontro, moderato ed introdotto da don Francesco Farina, ha relazionato don Antonio Martello, direttore dell’ufficio regionale e cappellano ospedaliero che, nel corso del suo intervento incentrato sui “Concetti Fondamentali”, tra le altre cose, ha presentato le basi della pastorale della salute, “che e’la prima di tutte le pastorali”.

Di “dolore e resistenza”, invece, ha parlato Mariateresa Caruso, medico anestesista rianimatore, che, nell’evidenziare, appunto, i fondamenti del dolore e della cura, ha ricordato le “radici cristiane della cura e dell’amorevolezza verso chi soffre”.

A questo incontro, al quale, tra gli altri, hanno preso parte anche i volontari della sezione lametina del Cisom, seguira’ quello del 25 marzo.

Il Corso è destinato a tutti coloro che sono impegnati nella Pastorale della salute: parroci, cappellani, diaconi, suore, ministri straordinari, volontari, operatori pastorali e sanitari

Per informazioni e adesioni ci si puo’ rivolgere a don Francesco Farina 3397272528 oppure email a francescofarina@hotmail.it