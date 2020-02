Lamezia, al via il corso pastorale della salute della diocesi

LAMEZIA TERME – Prenderà il via domani, 16 febbraio 2020, la prima edizione del corso di specializzazione in pastorale della Salute della Diocesi di Lamezia Terme.

Nel primo incontro, che sara’ ospitato nel salone “Giovanni Paolo II” del seminario vescovile con inizio alle ore 16, don Antonio Martello, direttore dell’ufficio regionale e cappellano ospedaliero che relazionera’ sui “Concetti Fondamentali” mentre Mariateresa Caruso, medico anestesista rianimatore, parlera’ di “Dolore e Resistenza”

Il Corso è destinato a tutti coloro che sono impegnati nella Pastorale della salute: parroci, cappellani, diaconi, suore, ministri straordinari, volontari, operatori pastorali e sanitari

Per informazioni e adesioni ci si puo’ rivolgere a don Francesco Farina 3397272528 oppure email a francescofarina@hotmail.it