Lamezia, domani messa del vescovo Schillaci dal santuario di S.Antonio in diretta Tv e web

LAMEZIA TERME – Domani, domenica che conclude l’Ottava di Pasqua, il vescovo di Lamezia Terme Giuseppe Schillaci celebrerà l’eucarestia domenicale al Santuario di S. Antonio di Padova alle ore 9.

La celebrazione eucaristica, per consentire a tutti i fedeli di unirsi in preghiera, sarà trasmessa in streaming sul sito della Diocesi e sulle emittenti televisive St Television (ch.628) ed EsseTv (ch. 112, 512, 291, 633) e in diretta streaming sul sito diocesano.