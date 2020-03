“Un Anthurium nel Cuore, in memoria di Francesco”: i finalisti della prima edizione

LAMEZIA TERME – È possibile consultare sul sito internet unanthuriumperfrancesco.altervista.org, nella sezione “Documenti e moduli”, la graduatoria in ordine alfabetico dei dieci finalisti della Prima edizione del Concorso letterario “Un Athurium nel Cuore, in memoria di Francesco” dedicato alla prof.ssa Valeria Montalto, prematuramente scomparsa lo scorso anno.

• CURCIO Tiziana

• GAUDIOSO Bruna

• MALERBA Tonino

• MASCARO Rosetta

• MASTROIANNI Pasqualino

• MAZZEI Giovanni

• MONTONE Giuseppe

• MURACA Antonietta

• PERICOLO Corrado

• TULELLI Paolo

La premiazione avrà luogo presso la Tipografia Perri, partner del concorso, in Via del Progresso sabato 28 Marzo alle ore 17.30. Ad allietare la serata ci penseranno le musiche della violinista Debora Stranges, mentre sarà Enza Mirabelli a dare voce alla lettura dei componimenti dei primi tre classificati; al vincitore del concorso spetta il premio di 200 euro, oltre alla pubblicazione della poesia sulla rivista “Lamezia e non solo…”, il mensile edito proprio dalla Tipografia Perri.

LINK