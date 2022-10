Cundinamarca: sono in corso operazioni di controllo degli spazi pubblici a Zipaqueira

di: Maria Bora

I controlli mirano a garantire l’uso appropriato degli spazi pubblici all’interno zepaqueraCundinamarca, per contribuire alla sicurezza dei residenti del comune.

Procedure di controllo dei locali pubblici svolte da Municipio e autorità zepaquera Continua ad essere attuato con fasi di sensibilizzazione verso i venditori ambulanti.

In questo modo si vuole consentire la socializzazione dei programmi che il governo locale deve formalizzare.

Luogo pubblico a Zipaquirá

Nel processo sono state verificate le attività di vendita informale e sono state effettuate visite presso strutture ubicate nel centro del territorio.

Questa giornata ha consentito la confisca di due assorbitori di gas nei chioschi stradali e la chiusura di due esercizi commerciali non conformi all’articolo 87 della legge 1801 del 2016.

No Segretario di Governo Come Segretario alla sicurezza e il Polizia Nazionale Erano presenti nel processo.

in spazi diversi

Questo tipo di operazioni sono state eseguite in diversi luoghi cercando di migliorare la qualità della vita e la sicurezza nel comune.

Nei giorni precedenti le autorità hanno svolto un’operazione di ricerca e sorveglianza nei quartieri di San Pablo, Giulio Caro, Las Villas, La Tuscany e Ajar 1, 2 e 3.

In questi luoghi sono stati verificati atti giudiziari per migliorare gli indicatori di sicurezza per i residenti zepaquera.