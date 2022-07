Curriculum per lo sviluppo di applicazioni mobili – Juventud Rebelde

Con l’avvento di Apklis, le possibilità del social networking sono aumentate con soluzioni informatiche che hanno un impatto sulla vita quotidiana degli utenti nel paese.

Ne è nata una delle più importanti alleanze tra Etecsa e l’Università di Scienze Informatiche (UCI). Lo stesso dall’applicazione mobile come nella versione web, Apklis (App List), il noto negozio cubano di soluzioni informatiche per il sistema operativo Android, è un repository che combina creazioni nazionali ed estere, alla ricerca della supremazia tecnologica.

Yaiselis Ramírez Mastrapa, leader di Apklis, afferma che uno dei motivi che ha spinto alla creazione di questo progetto, lanciato nel giugno 2018, è stato quello di fornire spazio agli sviluppatori cubani per pubblicare le loro app, a causa delle restrizioni sul caricamento di “app” su il Google Play Store da Cuba. Inoltre, sebbene ci siano altre alternative, la natura ufficiale di Apklis ha fornito una maggiore sicurezza sia per gli utenti che per i creatori.

Tuttavia, non tutto ha funzionato in Apklis. Ramirez Mastrapa riconosce che non c’è ancora molta esperienza nello sviluppo di applicazioni a Cuba. “Dobbiamo continuare a migliorare noi stessi, molti sviluppatori sono giovani, anche sotto i 20 anni. Imparano con strumenti a basso codice e generalmente le applicazioni create non sono della qualità richiesta”, afferma.

Il giovane informatico suggerisce che le agenzie dell’Amministrazione Centrale dello Stato e di altre istituzioni forniscano agli sviluppatori le loro banche di problemi che possono avere risposte attraverso soluzioni informatiche, nel tentativo di realizzare applicazioni più efficaci con un impatto diretto sui problemi della società cubana, proprio uno degli altri principi che stanno alla base di Apklis.

Uno sguardo esperto allo sviluppo di app

A giudizio del Master in Informatica Rayco García Fernández, in generale, per realizzare un progetto di sviluppo software sono necessari tempo, finanziamenti e specifiche della materia.

“L’ingegneria del software è la metodologia che dovrebbe governare il processo di sviluppo delle applicazioni”, afferma García Fernández.

L’esperto sottolinea che l’ingegneria del software inizia con un’idea iniziale di ciò che si intende fare, e vengono individuati e analizzati i requisiti che caratterizzeranno l’applicazione Il metodo di lavoro Sviluppo e aspetto dell’app: app mobile, web, desktop o sito web. “Una volta che sai cosa farai, come e con quali tecnologie e strumenti ciò equivale a creare un quadro teorico, passiamo alla fase successiva”.

“La seconda fase consiste nella selezione di una metodologia che potrebbe essere Agile (esaminare ogni progresso per fase) XP, SCRUM o ROBUSTA, quindi vengono selezionati i passaggi di utilizzo o requisiti funzionali e inizia l’elaborazione corrispondente e il processo inizia. Rayco García ha affermato che le iterazioni vengono eseguite in modo che, in base alla metodologia utilizzata, gli errori vengano scoperti e procedano alla fase successiva, ecc. fino al completamento dello sviluppo dell’applicazione”.

Esperienze cubane

Luis Garcia Perezsviluppatore apk Strumenti, nel suo lavoro di sviluppatore iniziato prima dell’arrivo di Apklis. “A quel tempo, Google Play veniva utilizzato per distribuire UtilEs, che è ancora l’opzione migliore, ma lo store di Kobe con meno restrizioni è stato distribuito in Apklis e Google Play non è più utilizzato e le strutture di Apklis sono molte, tra queste: ,” Egli ha detto.

“Il mio obiettivo non è mai stato quello di creare un’app a pagamento, motivo per cui esiste ancora una versione gratuita. Grazie alla popolarità di UtilEs, è stata in grado di essere redditizia, ma richiede un miglioramento costante. Apklis dovrebbe includere più metodi o varianti di pagamento, nonché Ridurre la commissione per la vendita sul sito.

Secondo lo sviluppatore, le vendite di app in Apklis non sono un’enorme quantità di denaro in cui vivere o, almeno, non tutte. “La cosa più soddisfacente per me è usare l’APK”, ha spiegato lo sviluppatore UtilEs.

Nel processo di supremazia tecnologica, il creatore García Pérez afferma che siamo lontani dal competere sul mercato internazionale, a causa della mancanza di incentivi per le imprese a sviluppare applicazioni. Sebbene siano stati presi provvedimenti in termini di regolamenti, ritiene che non siano sufficienti. Una promozione sempre migliore delle applicazioni cubane nei mezzi di informazione può generare scommesse in questo settore.

Pablo Mirò Martinezsviluppatore di apk gratuito HavanatransNella sua laurea ha sviluppato l’applicazione come progetto di tesi presso l’UCI. “All’epoca si chiamava Rota Habana, motivo per cui ho dovuto cambiarne il nome, perché l’UCI conserva i diritti legali. Poi l’ho mantenuto per tutti questi anni, aggiornando le informazioni, cambiando il design e aggiungendo nuove funzionalità.

Miro Martinez ha commentato che la sua idea è nata dalla necessità in quel momento di avere informazioni sui trasporti pubblici nella capitale. Non c’era una guida che gli utenti potessero utilizzare per scoprire il percorso delle tracce. Apklis è apparso dopo Habanatrans, a quel tempo l’applicazione era distribuita tramite il sito Web jorgen.cubava.cu, lo zaino e il Play Store. Quando Apklis è apparso come app store cubano ufficiale, ho messo l’app sulla piattaforma”, ha detto lo sviluppatore.

Le soluzioni informatiche proposte dagli sviluppatori cubani, come il creatore di Habanatrans, risolvono la vita quotidiana degli utenti. Nonostante questi contributi, Pablo Miro ha scoperto che “ci sono ostacoli nelle aziende e che pochissime persone osano trattare con gli individui, motivo per cui alcuni finiscono per lavorare in aziende straniere dove apprezzano competenza».

Ernesto Sanchez Sucarasautore della domanda con modalità di pagamento Lite in linea Spiega che “la piattaforma Apklis è una delle opzioni che noi sviluppatori abbiamo per poter creare e mettere app gratuitamente o a pagamento, il processo è molto semplice. È questione di giorni perché prima devi registrarti come utente normale e quindi richiedere l’accesso come sviluppatore.

I vantaggi che Sánchez Socarrás apprezza di più, per la piattaforma Apklis, è la possibilità di inserire e filtrare il numero di download al mese, al giorno, il numero di stelle inviate dagli utenti, i commenti. Soprattutto: il modo legale per monetizzare i tuoi prodotti.

Nello specifico, sfruttare queste opportunità create, la volontà degli sviluppatori di risolvere i problemi quotidiani e la fiducia in nuovi attori economici, sono alcuni dei modi in cui lo sviluppo del software può contribuire alla trasformazione digitale su cui il Paese sta scommettendo.