Cyberpunk 2077 aumenta i suoi giocatori dopo l’ultimo aggiornamento e Edgerunners

Poco più di una settimana fa abbiamo ricevuto un file Cyberpunk 2077 Patch 1.6.1, che ha aggiunto nuove missioni secondarie, armi e oggetti in generale; Oltre a migliorare la stabilità del gioco, correggere i bug e migliorare l’esperienza con nuove meccaniche e capacità e simili. In breve, le scelte che ne fanno un titolo.

Questo pensiero non è unico, perché contemporaneamente sono stati rilasciati il ​​suo nuovo aggiornamento e la serie animata edgerunnerIl gioco è stato messo in vendita su molte piattaforme e con esso una raffica di acquisti e recensioni estremamente positive.

Il momento migliore per giocare a Cyberpunk 2077 in questo momento

Steam DB Rispecchia in pieno la “resurrezione” dell’ultimo lavoro dello studio polacco, con un massimo di 85mila giocatori In questo giorno. Se sei interessato a giocarci, questo è il momento migliore. Non siamo più davanti alla catastrofe, ma davanti ad essa gioco lucido, enorme nella storia, nei personaggi, nel gameplay e in una straordinaria community di mod che ci regala sempre ore e ore di contenuti. Non dimenticare di menzionare che l’anno prossimo riceveremo la sua prima espansione.