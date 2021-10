un Progetto CD RED Ha ancora altre brutte notizie da consegnare, ovvero ha annunciato il rinvio dell’uscita delle console di prossima generazione per Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt. Nel primo caso, uscirà solo nel primo trimestre del prossimo anno (Q1 2022), mentre nel secondo caso si parla di un periodo nel secondo trimestre del 2022.

Scopri cosa ha fatto lo studio con l’uscita di Cyberpunk 2077, Il ritardo sarà ben accolto dai giocatori. Ovviamente, si dice che questo tempo extra sia avvenuto dopo che i supervisori dello sviluppo del gioco hanno consigliato più ore di lavoro prima della sua uscita.

CD PROJEKT SA (di seguito denominata la “Società”) desidera fornire un aggiornamento in merito al suo programma di rilascio 2021 relativo al rilascio delle edizioni dedicate di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt per console di nuova generazione (Xbox Series X | S e PlayStation 5) Il consiglio di amministrazione della società dichiara che: Sulla base delle raccomandazioni delle persone che sovrintendono allo sviluppoHo deciso di dedicare più tempo a entrambi i progetti. Attualmente, la società intende rilasciare la versione di prossima generazione di Cyberpunk 2077 nel primo trimestre del 2022 e la prossima generazione di The Witcher 3: Wild Hunt nel secondo trimestre del 2022.

Dichiarazione di non responsabilità: questa traduzione in inglese (e ora sono in spagnolo xD) è stata realizzata solo per comodità dei lettori di lingua inglese. Nonostante tutti gli sforzi dedicati a questa traduzione, potrebbero esserci alcune incongruenze, omissioni o approssimazioni. In caso di differenze tra la versione polacca e la versione inglese, prevarrà la versione polacca. CD PROJEKT, i suoi rappresentanti e dipendenti declinano ogni responsabilità al riguardo”.