Cyberpunk 2077 sembra aver avuto un buon anno 2021

Abbiamo avuto un anno ricco di novità per quanto riguarda l’industria dei videogiochi e ora non ci resta che attendere le ultime settimane per entrare nel 2022, che già promette molte cose per la nuova generazione di console che stanno appena iniziando a muovere i primi passi.

Altre promesse per il prossimo anno includono aggiornamenti DLC e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077, un titolo lanciato a dicembre dello scorso anno che aveva un accesso un po’ oscuro a causa delle versioni console standard dell’ultima generazione di console.

Cyberpunk 2077 è stato un successo nel 2021

Questo gioco ha avuto problemi anche su PC, quindi tutti gli arresti anomali su queste piattaforme hanno portato CD Projekt Red a spendere tutto l’anno al momento del rilascio Patch e aggiornamenti Per risolvere i problemi e rendere sufficientemente giocabile la versione base di Xbox One.

Ma nonostante tutte le cose brutte, Cyberpunk 2077 sembra aver fatto bene quest’anno, secondo gli elenchi di Steam pubblicati. di Valve, il gioco Ha funzionato abbastanza bene in uno dei giochi più giocati che ha fatto più soldi sulla piattaforma, nonostante non abbia ancora alcun tipo di pagamento extra o DLC.

Cyberpunk 2077 sta andando avanti e speriamo che ci saranno aspetti importanti nel 2022 come espansioni della storia, così come altri DLC e un adeguato adattamento alla nuova generazione.