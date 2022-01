Cyberpunk 2077 versione 1.5 potrebbe essere una riedizione intitolata “Samurai Edition”

Siamo già nel 2022, l’anno in cui CD Projekt Red ha promesso di darci le uscite La prossima generazione di Cyberpunk 2077, oltre a rilasciare nuovi contenuti per il tuo titolo. Ecco perché non dovremmo essere sorpresi dal fatto che nei prossimi mesi inizieremo a vedere un sacco di annunci e nuovi arrivati ​​nel gioco di ruolo dallo studio polacco, qualcosa che sta iniziando a essere notato in crescenti perdite e voci su cosa esattamente sta per arrivare.

Parlando di questo, Forbes Riecheggia le ultime tendenze in termini di informazioni rivelate da Cyberpunk 2077. Tra questi, parlano di come la patch di prossima generazione sia considerata una normale riedizione del gioco, cosa che accadrà llamarse Cyberpunk 2077: Samurai Edition.

Next Public Release di Cyberpunk 2077, una mini riedizione del titolo

Questa versione del gioco conterrà molte novità (che arriveranno anche nel gioco base) come parrucchieri, un garage, un’intelligenza artificiale migliorata, una ristrutturazione e un riequilibrio del sistema di bottino, una nuova interfaccia… molti nuovi contenuti che daranno un aspetto diverso al gioco. Quindi, può essere trattato come una “riedizione” del titolo.

Inoltre, con il rilascio della patch 1.55 e l’arrivo della presunta versione Samurai, sarà incluso il primo DLC gratuito per Cyberpunk 2077, che includerà quattro nuove armi, New Game Plus, personalizzazione dell’appartamento, nuovi concerti, ecc.

Cyberpunk 2077 aggiungerà una zona di guerra per ottenere nuovo bottino

Inoltre, le informazioni condivise da Forbes indicano anche due delle prossime grandi aggiunte del gioco. Da un lato, parlando di La prima grande espansione del gioco, che si svolgerà a Pacifica. Un rumor sta tornando alla ribalta, poiché questo sito è stato oggetto di precedenti indiscrezioni come ambientazione per la prima grande espansione. Inoltre, hanno affermato che nello studio lavoreranno già alla seconda espansione del gioco.

D’altra parte, si parla anche di una “zona di combattimento”, dove possiamo ottenere nuovo equipaggiamento e bottino. In quest’area ci sarà un conflitto tra due nuove bande: i Boz e il Mattatoio. In questo modo, avremo un incentivo per ottenere nuove armi e bottino, perché una volta che avremo finito con tutte le bande, non avremo molto per cui combattere.

Febbraio sarà il momento di mostrare tutte le novità

Infine, ci viene detto anche quando tutto questo sarà presentato: è live a febbraio, quindi la data di lancio sarà fissata a marzo. Inoltre, introdurranno anche anime ispirate a Cyberpunk 2077 e nuovi minigiochi nel più puro stile Gwent di The Witcher 3.

Come al solito, finché lo stesso CD Project Red non confermerà qualcosa al riguardo, Fai attenzione a queste informazioni, sebbene lo stesso editor di Forbes Paul Tassi spieghi che gran parte di questo presunto leak (da 4Chan), si basa su informazioni rilasciate in precedenza, aggiungendo alcuni nuovi dettagli come la “fighting zone” o il tema del minigioco. Bisognerà scoprire dove si trova tutto questo.

Cyberpunk 2077 è ora disponibile su Xbox Series X | S (tramite compatibilità con le versioni precedenti), Xbox One e PC.