Cycle Jazz & Clubs 2022-2023 in Piazza Turina a Siviglia

A Siviglia . Tra giovedì 10 novembre 2022 e giovedì 9 marzo 2023 si svolgerà nella Sala Silvio dello Spazio Torino di Siviglia La stagione 2022-2023 del ciclo di concerti “Jazz and Clubs”. È organizzato dall’Associazione Jazz di Siviglia (Asejazz) e ha il sostegno dell’Istituto di Cultura e Arti di Siviglia (ICAS). Per questa edizione sono in programma quindici eventi, a cominciare dal trio Samuel Lercher il 10 novembre e termina con Christos Barbas e Ramon Prats. controlla il programma completo e programma Concerti a Siviglia

Concerti: serie “Jazz and Clubs 2022-2023” in Espacio Torino, Siviglia

dove: Zona Torino.

Tabuk: Via Larana, 4.

Quando: Da giovedì 10 novembre 2022 a giovedì 9 marzo 2023.

un programma: 20:00

prezzo: Biglietti 10 euro. Membri Assejazz 5 euro. I biglietti “Hora Joven” sono scontati del 50% per i minori di 30 anni un’ora prima dell’inizio del concerto.

i biglietti: in vendita on line a espacioturina.sacatuentrada.es.

Giovedì 10 novembre 2022

20:00 “Da monaco a cantante francese” con il trio di Samuel Lercher: Samuel Lercher (piano), André Rosina (contrabbasso) e Bruno Pedroso (batteria).

Giovedì 17 novembre 2022

20 Hours, “From Scandinavian to American Folk” con il World Quartet of Languages: Kirk Knovke (tromba e voce), Tommy Anderson (contrabbasso e violoncello), Charles Burnham (violino e mandolino) e Martin Andersen (batteria).

Giovedì 24 novembre 2022

20 ore, “Jazz from Extremadura” con il gruppo Javier Alcántara: Javier Alcántara (chitarre e composizioni), Pedro Cortejosa (sax tenore), Pablo Romero (piano), Pedro Calero (tastiere), Javier Delgado (contrabbasso) e Pepin Muñoz (tamburi).

Giovedì 1 dicembre 2022

20 ore di “Prodigal Son” con Abdo Selim Quartet: Abdo Selim (soprano e sassofono tenore), Daoud Selim (piano), Javier Delgado (contrabbasso) e Nacho Migna (batteria).

Giovedì 8 dicembre 2022

20 Quartetto con Sante de la Robbia e Juan Galliardo Quartetto: Sante de la Robbia (sax tenore), Juan Galliardo (piano), Giobi Campisi (contrabbasso) e Roger Gutierrez (batteria).

Giovedì 15 dicembre 2022

20:00 “Tradizione e Modernità” con il gruppo di Victor Anton: Victor Anton (chitarra e composizioni), Juan Sebastian Vázquez (piano), Javier Moreno (contrabbasso) e Grace Acuña (batteria).

Giovedì 12 gennaio 2023

20 ore, “…suonare una nascita meravigliosa” con Nacho Loring Band: Nacho Loring (tromba), Carlos Ligero (sax alto), Javier Ortí (sax baritono), Javier Galiana (piano), Javier Delgado (contrabbasso) e Nacho Migna (batteria).

Giovedì 19 gennaio 2023

20 Ore, “Johnian Criteria” con Sergio Albacete: Sergio Albacete (sassofoni soprano e tenore e composizioni), Carlos Pino (chitarra), Francis Bosset (contrabbasso) e Ramon Lopez (batteria).

Giovedì 26 gennaio 2023

20 ore, “Fusions” con Lara Bello Trio: Lara Bello (voce), Carlos Cortes Bustamante (chitarra) e Rajiv Jayawira (batteria).

Giovedì 2 febbraio 2023

20:00 “Dall’Algarve” con il costume di Eduardo Trio: Simon Seidel (piano), Eduardo Zee (contrabbasso) e Marcelo Araujo (batteria).

Giovedì 9 febbraio 2023

20:00 “Salute to Barry Harris” con Vince Benedetti Quintet: Vince Benedetti (piano), Antonio Jimenez (tromba), Antonio Gonzalez (sax alto), Tonio Miguel (doppia voce) e Daniel Garcia (batteria).

Giovedì 16 febbraio 2023

20:00 “Simpatia” con Conchi Llorente (pianoforte) e Francisco Latino Blanco (sax baritono).

Giovedì 23 febbraio 2023

20 Hours, “A piedi nudi attraverso il fango” con Nacho Botonero Quintet: Angel Andrés Muñoz (piano), Luis Salto (contrabbasso), Nacho Migna (batteria), Antonio Montiel (darboca, Djembe, tamburello, Rick, Udo, Kanjira) e nacho bottonero (sassofono flauto, tenore e baritono).

Giovedì 2 marzo 2023

20 ore, “Calma y algo más” con Lucía Martínez Quartet: Lucía Martínez (batteria, percussioni, elettronica e composizione), João Pedro Brandao (sax alto e flauto), Pedro Neves (piano) e Karl Miniman (contrabbasso).

Giovedì 9 marzo 2023

20 Ore, “Minimalismo, Orientalismo e Improvvisazione” con Christos Barbas (nee, pianoforte) e Ramon Prats (batteria).