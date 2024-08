Da dove nasce la rivalità tra Tarantino e Clooney?

Quentin Tarantino scagliò la prima pietra e nascose la mano: “Non è una star del cinema”. Si riferiva a George Clooney, e Clooney rispose educatamente: “Vaffanculo”. Gli spettatori sono stupiti. Cosa è successo tra questi due giganti di Hollywood? La disputa è iniziata quando il regista di Pulp Fiction e Le Iene ha messo in dubbio la carriera di attore di Clooney in un’intervista. Lì ha colpito duramente il suo ex compagno dopo trent’anni di lavoro insieme in Dal tramonto all’alba e non è riuscito a nascondere la sua rabbia. “Quentin ha detto alcune cose stupide su di me ultimamente, quindi ora sono un po’ arrabbiato con lui.”Ciò è avvenuto in un’intervista che ha condotto con Brad Pitt per la rivista GQ, in occasione della première del film “Wolves”.

Quentin Tarantino il motivo

Il regista americano è stato franco in un’intervista in cui ha citato diverse star del cinema che esprimevano le loro opinioni. Ha parlato anche di Brad Pitt. Qualcuno gli chiese: E George? “Non è una star del cinema”, ha risposto. “Nomina uno dei suoi film degli anni 2000”, ha aggiunto. Quando a Clooney furono riferite queste osservazioni, esclamò: “Ma cosa intendi? Dal 2000? “È dove ho trascorso tutta la mia fottuta carriera!” Brad Pitt, che era presente all’intervista, rise.

Ha continuato con rabbia: “E ora dico, ‘Okay, amico, vaffanculo. Non mi interessa se parla male di lui o se parla male di me.'” Clooney ammette che l’industria di Hollywood in generale è cambiata molto da quando ha iniziato con Brad Pitt negli anni ’90. “È vero che Hollywood non sviluppa le star come faceva il sistema degli studios. Brad e io stiamo arrivando alla fine di quell’era, in cui potevi lavorare con uno studio e realizzare tre o quattro film di seguito con loro era una cosa pianificata, e penso che oggi non sia più così.” “Certamente è difficile vendere un progetto a qualcuno che ha solo il nome di una star.”

Nel 2022, in “2 Bears, 1 Cave” di Tom Sigur, Tarantino ha già criticato “l’idealizzazione di Hollywood”. E l’ascesa dei film sui supereroi. All’epoca spiegò: “Ci sono tutti questi attori famosi per interpretare questi personaggi, ma non sono star del cinema”. Nella stessa intervista, ha osservato che “nel 2005, se un attore recitava in un film che andava bene quanto i film Marvel, quel ragazzo era una star assoluta”. Quell’anno, George Clooney ha interpretato Bob Barnes in “Syriana”, che gli è valso un Academy Award come miglior attore non protagonista.

Non è stato l’unico regista che Clooney ha criticato durante l’intervista. Ebbe anche il tempo di attaccare David O. Russell, noto per le sue esplosioni di rabbia. Lo descrive più duramente di Tarantino: “Un miserabile pezzo di merda”. Parlando della professione di attore, l’attore ha sottolineato che “più invecchi, più cambia”. Con l’avanzare dell’età, la distribuzione del tempo e del benessere diventa molto più importante della motivazione dei progetti. “Ora non fai più un grande film quando un disgraziato pezzo di merda come David O. Russell rende la tua vita e quella dell’intera squadra un vero inferno.” “In questo momento della mia vita non ne vale la pena”, ha dichiarato.