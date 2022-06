Da Ed Sheeran a Belén Aguilera: 6 artisti con un inizio difficile e un successo finale | Regalo

Gli inizi sono difficili per tutti, soprattutto se vuoi che il tuo lavoro sia riconosciuto in tutto il mondo. In quel momento sono saltati mille dubbi, Come inizio e cosa devo fare? O se non capisco?

La stessa cosa accade a molti cantanti. Molti decidono di rivolgersi alle case discografiche Chi si fida del suo talento, Altri partecipano a concorsi Come operazione di vittoria anche X FactorFino a quando il pubblico non si innamora della sua voce e continua ad ascoltare la sua musica.

Ma, E tutti gli artisti di strada che vediamo per le strade? E quelli che caricano video sulle reti con parole loro? Scopriremo 6 di questi cantanti che hanno avuto un inizio difficile, ma alla fine hanno prevalso e si sono addirittura messi al primo posto in varie liste.

Ed Sheeran

artista britannico che è diventato famoso in tutto il mondo e riempie gli stadi con la sua musica. Ha iniziato a cantare all’età di quattro anni nel coro della chiesa. E fu lì che scoprì la sua professione di musica. All’età di undici anni, decise che lo strumento che voleva suonare era la chitarra e che voleva continuare ad allenarsi in questa specialità, così si trasferì a Londra per continuare i suoi studi.

Ma come molti altri, quando inizi a suonare le prime note, non arriverai da nessuna parte ti permetteranno di esercitarti. La soluzione che ho trovato Il rosso doveva scendere per le strade di Londra con la sua chitarra e regalare piccoli pezzi ai passanti.

Dopo, Ha iniziato a registrare il suo primo EP da solista e a caricare diverse canzoni su YouTubeDove la gente lo ha accolto molto. Chi l’avrebbe detto Ed Sheeran Tra qualche anno, altri artisti saranno quelli che canteranno canzoni come ti modella o perfeziona.

Paolo Lopez

Málaga È stato anche un inizio difficile, anche se ha fatto domanda operazione di vittoria. All’età di quattro anni sua madre gli regalò la sua prima chitarra. Successivamente ha studiato teoria musicale e musica da camera.

con solo 5 L’insegnante lo fece innamorare del pianoforteIl suo amico incondizionato ad ogni ballo di fine anno: “È stata una bella sensazione, accarezzare il paesaggio in bianco e nero della tastiera‘, ha detto in un’intervista a Nius.

Quando ha compiuto 17 anni, ha suonato negli hotel della Costa del Sol fino a quando non si è trasferito a Londra, dove ha lavorato come cameriere ed eseguito le sue canzoni nella metropolitana di Londra. Hai fatto tutti questi piccoli traguardi Paolo Lopez Ha ricevuto una formazione ed esperienza che in seguito gli hanno permesso di avere successo. Devi ricordare che è diventato N. 1 della lista LOS40 molte volte grazie Arena o il tuo nemico.

Maria Becerra

Cantante, YouTuber e influencer argentino È sui social da molti anni, uno strumento che l’ha aiutata a iniziare la sua carriera. All’età di 12 anni stavo già caricando video su Facebook, Ma grazie al monologo di 5 minuti Ha oltre un milione di visualizzazioni. Così è diventato virale e ha iniziato a ricevere migliaia di messaggi.

al momento, Maria Becerra Ha visto l’opportunità e ha creato un canale YouTube in cui ha condiviso contenuti di ogni tipo, inclusi video con testi. Grazie alle opinioni e alla passione che ha ricevuto dalle persone, l’argentina ha pubblicato il suo primo EP, 222Ora è conosciuto a livello internazionale. Grazie a canzoni come Che poi, mentire a me o alla mia debolezza.

Justin beiber

La bionda che si è innamorata di tutte le ragazze con sua figlia oh Ha avuto un inizio diverso nella musica rispetto al modo in cui sta lavorando attualmente. Il canadese, fin da giovane, ha mostrato il talento che possiede in questa professione, perché All’età di dodici anni, si classificò secondo in un concorso canoro locale tenutosi a Stratford.

Quando sua madre ha visto cosa poteva ottenere suo figlio Ha deciso di registrarlo mentre stava facendo canzoni per altri cantanti e caricarlo su Internetin modo che tutti conoscano il suono Giustino. Si può dire che il traduttore aggrapparsi a Un altro caso che, grazie a YouTube e ai social network, è È diventato un idolo nell’industria musicale.

Belen Aguilera

Il cantante è di Barcellona È diventato noto nel 2014 quando è stato creato un canale di social networking chiamato con il suo pianoforte “La ragazza e il pianoforte”. Nell’account ho caricato diverse copertine di altri artisti e A poco a poco si è fatto strada nel mondo della musica.

Belen Aguilera È passato dall’essere cover di canzoni ad essere una delle promesse della musica pop grazie a successi come avversario, primo soccorritore o camaleonte. nonostante Siamo stati alle porte d’ingresso di Oberacion TriunfoL’artista è stato selezionato come uno dei lavori di apertura in Tour OT 2017.

il suo secondo album, super popè stata una rivoluzione tra il pubblico, dove l’artista è considerato uno dei I compositori più talentuosi della scena nazionale. Inoltre, voleva stabilire un record “generazione”, Cioè, per mostrare ciò che distingue la loro generazione quando si tratta di esprimere ciò che sentiamo veramente.

tuono

argentino È diventato un popolare cantante urbano che sta ottenendo un successo internazionale. inizio Ha iniziato la sua carriera come YouTuber, ma in seguito ha mostrato il suo talento come rapper.

A quattordici anni vinse la sua prima battaglia, muso di cane piccoloe pochi mesi dopo lo chiamarono a partecipare Campionato di camion. A causa di questi combattimenti, il cantante è diventato famoso in più luoghi, perché in ogni fase avanzava, è stato invitato ad andare in altri luoghi e continuare la competizione.

Attualmente, tuono Ha grandi successi come Mamichula, Dance Crip o DangerousOltre al suo ultimo album, Vero o Flase. Con questa versione gira il mondo, ma ora possiamo godercelo in Spagna, Il suo prossimo concerto sarà al Teatro Eslava di Madrid il 28 giugno.