Da Gaza è arrivato in Italia un terzo volo con civili – politico

(ANSA) – Roma, 10 mar. – È atterrato di recente all'aeroporto militare di Ciampino un aereo C-130 dell'Aeronautica Militare italiana con a bordo civili bisognosi di cure mediche provenienti dalla Striscia di Gaza.





Il volo, il terzo dall'inizio delle operazioni, è stato organizzato dal Gruppo di Crisi della Farnesina e dal Comando Operativo di Summit delle Forze Interforze (COVI).





In una nota si sostiene che l'operazione odierna rientra in una precedente serie di evacuazioni sanitarie effettuate su impulso del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani e del ministro della Difesa Guido Croceto.





Grazie all'impiego della nave militare “Vulcano” e di mezzi dell'aeronautica militare, finora 85 cittadini palestinesi sono stati accolti nei centri sanitari italiani, grazie all'azione dei Viminali dell'Interno. Salute.





Oggi ai civili evacuati, in prevalenza connazionali o parenti di palestinesi residenti in Italia, si sono uniti, dopo un complesso processo di mediazione, due volontari feriti della Mezzaluna Rossa di Gaza, che la Regione Lazio si è offerta di ricoverare nei centri sanitari locali. Mezzaluna Rossa. A bordo c'erano complessivamente 45 persone.





Da sabato i dipendenti dell'unità di crisi della Farnesina seguono la preparazione e l'imbarco del volo umanitario in Egitto.





A Ciampino sono arrivati ​​Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, e il generale Francesco Paolo Figliulo, comandante del Covi. (ANSA).



