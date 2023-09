Da Lehman Brothers a Credit Suisse, 15 anni di cambiamenti nel settore finanziario

Tra il crollo di Lehman Brothers nel 2008 e il salvataggio di Credit Suisse quest’anno, il settore finanziario è cambiato radicalmente negli ultimi 15 anni, caratterizzato da un’ondata di acquisizioni e da una maggiore regolamentazione.

Dalla crisi del 2008, le banche sono state costrette ad adottare una maggiore regolamentazione a causa delle pressioni delle autorità di regolamentazione in Europa e negli Stati Uniti.

Ora deve disporre di un importo minimo di capitale che gli consenta di compensare ingenti perdite e quindi di essere più resiliente di fronte a grandi crisi.

La misura è stata promossa dal Comitato di Basilea (Svizzera), organismo fondamentale nel settore bancario.

Ogni entità deve disporre di grandi quantità di liquidità e di attività facili da vendere per poter rispondere a un’ondata di prelievi di contanti da parte dei clienti.

Le norme applicate dal 2008 mirano a evitare che le autorità debbano intervenire e salvare entità finanziarie con denaro pubblico, come è accaduto dopo il crollo di Lehman Brothers.

In caso di fallimento di un operatore bancario, i leader europei “dispongono ora di un quadro” per rispondere e affrontare questa situazione, indipendentemente dalle dimensioni della banca, come sottolineato nel 2022 dall’allora capo del Banco Santander, Ana Botín. Lobby del settore finanziario europeo

L’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS per 3 miliardi di franchi svizzeri (circa 3,36 miliardi di dollari) è stata un esempio di questo nuovo processo.

L’UBS ha annunciato lo scorso agosto di aver rinunciato all’aiuto finanziario concessole dallo Stato svizzero e dalla banca centrale per salvare Credit Suisse.

Dopo la crisi di Lehman Brothers, le acquisizioni bancarie si sono moltiplicate.

Tra settembre e ottobre 2008, Bank of America ha acquistato Merrill Lynch per 50 miliardi di dollari, Halifax Bank of Scotland (HBOS) ha fatto lo stesso con Lloyds per 12,2 miliardi di dollari, mentre Santander ha acquisito la britannica Bradford & Bingley e l’entità francese BNP Paribas ha acquisito Merrill Lynch per 50 dollari. miliardi. Controllo delle attività di Fortis in Belgio e Lussemburgo.

“La crisi, in sostanza, ha eliminato e messo fine ai partiti più fragili”, ha ricordato all’AFP Xavier Mosca, attuale amministratore delegato di Credit Agricole e direttore generale del Tesoro francese nel 2008.

Ma in Europa, i cambiamenti nei finanziamenti sono stati minori che negli Stati Uniti, dove “quella crisi ha rappresentato un’opportunità per il governo statunitense di ristrutturare il settore bancario”, afferma Mosca.

Attualmente, le banche commerciali sono dominate da entità statunitensi “che hanno approfittato di alcune differenze nella regolamentazione per guadagnare quote di mercato in Europa”, spiega David Benamo, chief investment officer di Axiom Alternative Investments.

Il fallimento delle banche negli Stati Uniti all’inizio del 2023, insieme al piano di salvataggio del Credit Suisse, hanno fatto temere un’altra crisi finanziaria globale.

Secondo Mosca, i disordini di primavera hanno dimostrato la necessità di mantenere le regole attuali nel settore ed evitare la deregolamentazione, che significherebbe “un ritorno al passato”.

Quando arrivò alla Casa Bianca nel 2017, l’allora presidente Donald Trump ha allentato le regole della maggior parte delle banche del suo paese, ad eccezione delle 13 banche più grandi.

Questa liberalizzazione ha contribuito alle difficoltà finanziarie nella prima metà del 2023.

Di fronte a questa situazione, le autorità di regolamentazione hanno proposto misure per rafforzare la sicurezza delle banche.

“C’è ancora del lavoro da fare, ma siamo in una posizione molto migliore”, afferma William Dudley, ex vice capo dell’ufficio di New York della Federal Reserve, il quale sostiene che le grandi banche sono ora regolamentate in modo più rigido rispetto al passato. -08 .

