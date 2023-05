Da maggio, Guayaquil avrà uno spazio per promuovere l’arte e il talento ecuadoriani – Metro Ecuador

Il prossimo 6 maggio aprirà i battenti “piattaforma”, Uno spazio in cui molti attori, con vasta esperienza ed esperienza, parteciperanno a vari spettacoli che intratterranno tutti i presenti. Le offerte saranno presentate il Venerdì e sabato alle 20:00 in camera da lettoSi trova al 6° piano della Torre B del centro commerciale Centro Commerciale del Sole.

“El Escenario” è un suggerimento di Produttore di contenuti Rompekbezas Il suo obiettivo è creare un punto di incontro che consenta la promozione dell’arte, la promozione del talento ecuadoriano e la generazione di intrattenimento. Da maggio a dicembre verranno presentati vari generi di opere, tra cui: “Guys Should Be 2”, “What’s Up”, “Broken People”, “Hi I’m Your Vagina”, “Michi and Tita at Christmas”. In ognuna di queste mostre d’arte, il pubblico intratterrà e sarà intrattenuto da artisti di alto livello.

Gli spettacoli teatrali cambieranno ogni mese con l’obiettivo di attrarre un pubblico diverso. Il primo spettacolo presentato sarà “Man you must be 2”, con le esibizioni di Víctor Aráuz, Juan Carlos Román, José Andrés Caballero e Alejandro Fajardo. La commedia, diretta dal messicano Sebastian Sanchez e scritta da Jose Rengifo, racconta la storia di un gruppo di amici che si riuniscono per assistere a una partita della nazionale, ma in modo divertente alcuni segreti ben custoditi iniziano a venire alla luce.

I biglietti sono già disponibili sul portale www.ticketshow.com.ec.