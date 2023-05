Da miniera di carbone a spazio per l’arte e l’innovazione gastronomica | nord

Lui Municipio di Mairis Ho ottenuto il via libera per i sei progetti che ho presentato all’interno Piano di Sostenibilità del Turismo Montano Centrale. In totale, 800.000 euro di investimenti si sono concentrati sull’uso delle nuove tecnologie, lo sviluppo del turismo, il restauro del patrimonio, la gastronomia, l’innovazione e la mobilità sostenibile.

Una parte significativa dei fondi ottenuti sarà utilizzata per continuare la riabilitazione Bozzo Santa Barbara. annunciare L’origine dell’interesse culturalela miniera costruita durante Prima guerra mondiale Attivo fino al 1995, ha riaperto nel 2021 come spazio per interventi artistici. Da allora ha ricevuto più di 3.000 visitatori.

Foto: Alyssa Guerrero.

Con i nuovi fondi, il consiglio comunale potrà ripristinare la sottofabbrica di sfruttamento e sviluppare la ricreazione della vita e dell’attività mineraria attraverso occhiali virtuali. Tuttavia, il piano più ambizioso è quello di creare uno spazio di R+S+i legato alla gastronomia nell’antica legazione di Pozu Santa Bárbara. Si tratterà di creare uno spazio sperimentale che consenta un ulteriore avanzamento di esperimenti come petheadil progetto che integra gastronomia e patrimonio nell’antico Le spine di Bozo.

Intervento artistico al Pozo Santa Barbara. Foto: Ivan G. Huerta

Oltre a questi progetti, Mieres ha ottenuto il finanziamento di un tour interattivo attraverso codici QR che consentono la conoscenza della storia del patrimonio e dei luoghi simbolici per il comune per sfruttare le nuove tecnologie, nonché un altro progetto per creare piste ciclabili e piste ciclabili .

Con l’approvazione di questi progetti “giustizia è stata fatta”, ha osservato il Sindaco della Cultura e del Turismo, Giovanni Ponte, il quale ha indicato che la Montagna Centrale era stata esclusa da queste voci nella precedente comunicazione, a suo avviso “ritardo ingiustificato di importanti investimenti”. Per il membro del consiglio, la concessione di finanziamenti per questi progetti rappresenta il sostegno all’impegno di Merris per “l’uso delle nuove tecnologie nello sviluppo del turismo, del restauro del patrimonio, della gastronomia e dell’innovazione e della mobilità sostenibile”.