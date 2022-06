Da Motril all’Italia per partecipare alla più prestigiosa mostra di acquarelli d’Europa

Acquarellista e artista di Modr, Mar Aragón, nessuna mostra può opporsi a lei. Il Accademia Internazionale dell’Acquarello di Monza in Italia, Il festival è uno dei più prestigiosi al mondo, riunendo il Festival International del Aquarelo, uno degli artisti acquerelli più famosi al mondo. ‘L’Arancio delle Ville Real di Monza’, Nella cornice di gioielli architettonici neoclassici, circondato da uno dei parchi più grandi d’Europa, contiene molte delle sue opere.

Il Presidente dell’Accademia Internazionale dell’AcquarelloÈ Artista di Motril Con altri due spagnoli, Cesc Farrell e Charles Villanuev, post-artista a Madrid.









Aragon ha già messo in mostra i suoi due Capolavori leggendari della collezione ‘Magnum 21’, Realizzato in uno stile contemporaneo che li rappresenta in monocolore, e condivide lo spazio con un altro grande artista contemporaneo di acquerelli di grande formato Paul Singh – Pork (Cina). Inoltre, insieme ad Alvaro Costagnet (Uruguay) è l’artista considerato il migliore al mondo in questo campo dell’arte.

Allo stesso modo, facevano parte del cast: Joseph Spookwick (Australia), Nick Alm (Svezia), Roberto Andreoli (Italia), Sien Chung Wei (Taiwan), Andy Evans (USA), Nicholas Lopez (Perù), Adam Bobke (Polonia). ). Andrei Benovak (Serbia), Victoria Prishetko (Germania), John Salminen (USA), Mary White (USA), Andrei Benovak (Servia), Pasculino Frocco (Italia), Hermann Beckel (Australia), Christian Flores (Perù) ( Thailandia), Michael Soloviev (Canada) e Sergey Lissy (Ucraina) con i quali hanno vissuto un momento molto emozionante nella presentazione a causa del momento sottile del passaggio del loro paese.

Ci sarà una mostra Aperto fino al 3 luglio, sta attualmente guadagnando un’enorme influenza di fan dell’acquerello di tutto il mondo, Perché è molto difficile riunire tutti questi artisti in un unico spettacolo. Le strade di Monza sono piene di amatori che hanno realizzato opere per un concorso amatoriale in mostra al Museo CVC e alla Galleria CVC, e questo va avanti da anni giungendo alla sua quarta edizione. Ha partecipato un gran numero di membri del pubblico.

Tra le attività che si sono svolte nel fine settimana, la L’artista Modrilina ha tenuto una conferenza su ‘Livelli dell’Anima’., Un tour della parte emotiva e tecnica dell’acquerello in Espaசியo Mansoni 16, oltre a diverse interviste ai media locali. Indubbiamente Aragon sta vivendo uno dei migliori momenti professionali della sua carriera artistica.

“Immagina cosa significa per me essere qui… per condividere e mostrare il mio lavoro con i migliori al mondo e, ovviamente, penso di non avere ancora tempo per integrare tutto”, dice. Mar d’Aragona, OMS Venerdì scorso, 27 maggio, si è chiusa la mostra ‘TEMPLARS’. Organizzato dalla Galleria Ojos del Barro – La Sala Museo del Azúcar nella Fábrica del Pilar de Motril (Granada) ha riscosso un enorme successo con oltre 4.000 presenze.