Da Pisa ad Arezzo passa una delle città più belle d’Italia

Se prendi una mappa dell’Italia e cerchi Firenze, il capoluogo della Toscana, una volta che conosci l’Italia e le sue città storiche, avrai difficoltà a tracciare un percorso per percorrerla come un viaggio on the road. , ce ne sono tante che vorresti vedere anche senza lasciare la Toscana, oggi proviamo a fare un po’ di ordine e suggeriamo un itinerario, partendo da Firenze? non giusto.

Avviamo la macchina calpestare E, prima di arrivare a Firenze, ci fermiamo Luca. Uscendo da esso Firenze Non importa quanto tempo hai, sarà troppo poco per goderti lo splendore della città rinascimentale, ma devi seguire il percorso… Da Firenze andiamo alla scoperta della Toscana più naturale e autentica. Volterra Y San Gimignano Prima di raggiungere la terza città del nostro percorso, insieme a Pisa e Firenze, Siena; Non dimenticare di meravigliarti vicino a Siena Montalcino E, come punto finale del viaggio, l’arrivo Arezzo.

In calpestare Puoi scattare quella foto che hai visto così tante volte su Instagram della famosa Torre Pendente di Pisa e scoprire la sua storia e, cosa più interessante, perché pende; Inoltre, quando visiterai questa città italiana, rimarrai sorpreso perché è molto di più della sua torre in Piazza dei Miracoli.Sapevi che Pisa ha l’orto botanico più antico del mondo? Quindi è così.

Vicino a Pisa Luca, conosciuta come la Perla della Toscana e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO; Lucca ospita tre mura medievali, tre delle meglio conservate della Toscana, e un magnifico centro storico; Una curiosità: potete visitare la casa museo di Lucca, poiché in questa città nacque Giacomo Puccini.

Partiamo dalla zona di Pisa e Lucca Firenze, capoluogo della Toscana, come Roma, città museo della corruzione; Avrai bisogno di almeno due giorni per goderti la magnifica cupola della Cattedrale di Santa Maria dei Fiori progettata dal Brunelleschi, ancora e ancora; Non dimenticare di passeggiare per Lucarno, il cuore di Firenze diviso in due dal fiume Arno, o visitare Palazzo Medici, poiché Firenze è la città dei più grandi mecenati europei del Rinascimento, i Medici.

Una volta assorbito Firenze, inizi a pensare Siena Ma prima di raggiungere questa grande città toscana ti fermerai in altri luoghi storici, almeno due: VolterraUna città che sembra ferma nel tempo, e San GimignanoConosciuta come la Manhattan medievale della Toscana per le sue torri storiche.

Siena è la nostra ultima tappa importante in Toscana, una città medievale ben conservata che è patrimonio mondiale dell’UNESCO; Hai ancora un giorno per continuare a goderti la Toscana? arrivo Montalcino, Pienza e Montepulciano E completa il tuo viaggio Arezzo (Non senza una prima visita Cardona…).

